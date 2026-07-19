中年好声音4｜吴亦伟唱晕关心妍夺94分夺MVP 郑仲豪狂忘词海儿仍赞「倍数式成长」

今晚《中年好声音4》十强赛战火蔓延，各参赛者为晋级出尽浑身解数，场面既紧张又惹笑！今集最大焦点落在两位风格截然不同的男参赛者，吴亦伟与郑仲豪身上，两人演出却大相迳庭。

吴亦伟回归国语歌夺最高分

早前因献唱广东歌而被不少观众批评「唔知佢唱咩」的吴亦伟，今集强势回归其擅长的国语歌领域，选唱天后王菲的《开到荼蘼》。他凭借一流的韵律感及舞台张力，展现出极高水准的演出，不仅令海儿、肥妈和关心妍三位女评审齐齐随旋律忘情摆动身体，更获张佳添激赞他并非死背歌曲，而是将自身彻底融入其中。本身是王菲歌迷的关心妍坦言原先替他感到担心，但听毕后亦大赞他唱得恰到好处。最终吴亦伟狂扫94分，力压获周国丰高度评价、演唱《如果没有你》的尤淑情，夺得今集全场最高分，并顺利拿下今集MVP。

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郑仲豪转型唱流行曲

至于早前凭《黑色狂迷》勇夺MVP的「Rock友」郑仲豪，今次却选择兵行险着，大胆舍弃自己的摇滚强项及招牌「呕泥声」，转为以贴近流行曲的方式挑战苏永康歌词密集的金曲《越吻越伤心》。他的破格演出令主持车婉婉大感惊喜，直言「睇到有吴国敬的味道」；而肥妈亦大赞他夹Band出身，与乐队配合天衣无缝，没有出现死读书的平淡感。

海儿赞郑仲豪「倍数式成长」

评审海儿更以「倍数式成长」来形容郑仲豪的进步，激赞他终于找到一把唱普通流行曲的声音。可惜，面对密集的歌词，郑仲豪疑因紧张而多度唱错失准，令两位男评审周国丰及张佳添明显对其表现有所保留，仅给予84及85分，最终他只取得88分，表现略带遗憾。

许美琪挑战《浮夸》

除了紧张的赛事，今集亦有轻松搞笑的场面。「喊包琪」许美琪挑战陈奕迅的高难度神曲《浮夸》，车婉婉笑指此歌在K房绝对是「灾难级」，直言：「我哋会即刻去厕所」、「冇听过有人喺K房唱得好完整」。

许美琪战衣撞「肥妈Style」

有趣的是，周国丰在点评美琪歌艺前，搞笑地指她身上的白色流苏上衣充满「肥妈Style」，笑言令人联想起肥妈登台的战衣。海儿随即踢爆，原来美琪一上台时，肥妈已私下急不及待问：「佢件衫边度买㗎？」连番互动引发全场爆笑，为紧张的比赛缓和了气氛，而许美琪最终亦凭稳定的发挥取得90分的不俗成绩。

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