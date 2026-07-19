吴伟豪吐心声：好唔舍得 《爱·回家之开心速递》大结局认迷茫 突破框框首演「极级渣男」丨独家

现年28岁的吴伟豪（Ricco）入行10年，为TVB新一代小生，凭《爱·回家之开心速递》「朱凌凌」一角成功入屋。而他正面对一段重要旅程，陪伴观众10年的《爱·回家之开心速递》已确定于8月7日正式播出大结局，吴伟豪坦言「好唔舍得」，亦感到迷茫。近日他在在热播剧《非份之罪》洗脱一向的阳光男孩形象，饰演渣男「危家仁」大有惊喜。文：安安 摄：谭志光

吴伟豪演渣男怕欠说服力

吴伟豪在热播剧《非份之罪》单元《危险游戏》中饰演网台导演「危家仁」，靠着压榨别人不幸的整蛊片赚取流量，逼迫网红蓝芯凌（胡敏芝 饰）进行大尺度拍摄以推高收入，更为流量走火入魔，在一场「闭气挑战」直播中丧命。首次挑战「极级渣男」角色，他坦言最担心欠说服力，「入行以来都希望可以演反派，不过担心出街之后观众嘅反应，因为我一直演开比较正气嘅人物，惊演呢个角色唔够说服力。」为了演活mean爆「渣男」形象，吴伟豪透过观看电影、电视剧反派角色，加上个人经历和幻想去塑造「危家仁」。

罗冠兰零前辈架子

他表示与前辈罗冠兰（罗老师）有一场对手戏，虽仅此一场，但视之为非常宝贵的学习机会，「拍摄期间有尽量观察同吸收，而且罗老师完全冇前辈架子，成日都同我哋呢啲后辈打成一片，绝对冇任何压力。」这次他与胡敏芝饰演的蓝芯凌是一对「狂迷」与「渣男」的极端组合，问到戏里戏外的胡敏芝反差大吗？他说：「反差大，由于我地拍摄之前完全唔认识大家，有时我会尝试去沟通关于戏里嘅细节，但可能令佢误以为我系『教戏』。」他又赞胡敏芝站在镜头前，能瞬间化身为狂迷；一熄机又能马上抽离，投入和抽离角色的能力好强。

吴伟豪不舍《爱·回家》情谊

处境喜剧《爱·回家之开心速递》已确定于8月7日正式播出大结局，这部长寿剧画上完美句号。吴伟豪饰演的「朱凌凌」是核心角色，谈到感受，他说：「好唔舍得，不过始终有完嘅一日。」问到此剧是否演艺生涯的转捩点，他说：「绝对系，好多观众都因为呢套剧认识我，令我真正入屋。」他最不舍是多年来的情谊：「拍咗10年，大家就好似同一条 Team。」至于停播后会否担心未来去向，他直言：「绝对会担心，因为呢套剧有稳定曝光率，惊观众会唔记得我。不过我算幸运，除咗《飞常日志》，仲有《非分之罪》同等待播出嘅《武林》。」同时，他亦对未来感迷茫：「𠵱家演艺行业甚至公司方向未必如我想像，难免担心会冇嘢拍、收入受影响。」

吴伟豪感激遇上周嘉洛

吴伟豪曾在《万千星辉颁奖典礼2022》获得「飞跃进步男艺员」，今年入行第10年，对于演戏的热诚依然有增无减。爸爸吴大强对他的演艺路有深远影响，「我之所以会报训练班系因为我daddy，佢知我对演戏有兴趣，2015年见到演员招募广告，就帮我同二哥报名，仲同我讲：『如果真系有兴趣，不妨试下，细个唔试，大个咗就冇机会！』」至于感情，他指家人没有催促他拍拖或结婚，并笑言：「如果大哥都未结婚，未轮到我。」除了多谢家人，吴伟豪更感激遇上周嘉洛，「我哋一齐入行，一齐参与《爱·回家之八时入席》、《爱·回家之开心速递》，而呢两套都系Sitcom（处境喜剧），一个礼拜起码对住大家几日，就算各自在外拍唔同剧，每次吸收到新嘢都会互相交流同帮助。呢种友谊好难得，要好好珍惜。」

