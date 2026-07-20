邓兆荣与妻儿合照罕曝光 揭儿子名字与亡父新马师曾有关 当年结婚唔通知祥嫂成热话

已故粤剧名伶新马师曾（祥哥）与「祥嫂」洪金梅的三子邓兆荣向来作风低调，自大学毕业后投身金融业，甚少插手当年邓家争产风波。他过往最高调的新闻，已是2005年与拍拖7年的女友区嘉仪结婚时未有邀请祥嫂出席。一直鲜少受访的他，直至2023年突然参加《中年好声音2》追梦才重回大众视线，惟被淘汰后自知性格内向未有继续幕前发展。近日，他罕有独自受访，作客资深传媒人徐蓉蓉的YouTube节目《蓉蓉细语》，分享对亡父的思念。

邓兆荣以两子名字纪念爸爸

邓兆荣在节目中分享了一张家庭照，忆述父亲离世29年，若有机会再见，最想跟爸爸分享自己已成家立室：「我在这二十几年是怎么过……让他知道我都过得精彩、做得不错，让他不会忧心。」他更公开两名儿子「邓柏恒」及「邓柏仁」的名字原来藏著纪念祥哥的深意。他谨记爸爸「儿孙要孝义」的教诲，以「百行孝为先」的同音为大仔取名「柏恒」，细仔「柏仁」则取「义」的近意。他感性地说：「我（为爸爸）生了两个孙子，亦改了这两个名字，希望你喜欢，是纪念爸爸的。」

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邓兆荣曾催哥哥邓兆尊结婚生子

虽然邓兆荣自言为人随和，家庭传统不像上一代般繁复，但他非常著重传承孝道。他表示每逢过年都会对著父亲的照片叩头、奉茶，亦会要求两名儿子向父母及爷爷嫲嫲的相片鞠躬。其实邓兆荣过往也被哥哥大爆思想传统，这种对家庭的重视，亦延伸到他对哥哥邓兆尊的关心，邓兆尊曾受访分享，早年已成家立室的兆荣，私下经常催促有三位女友的他早日结婚生子。

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邓兆尊过去曾公开分享被弟弟催婚的趣事：「我细佬会话我哋都结晒婚，你系大哥，点解仲唔结婚呀！」不过兆尊笑言看到弟弟凑仔的劳心劳力就却步：「我话见你个样几乎想塞返个B入去咁滞，我点解仲要结婚？有个家庭唔难，但点样去教育小朋友先难。」纵使不愿步入婚姻，但兆尊亦坦言非常欣赏弟弟的家庭教育，大赞兆荣「做得几好，佢啲仔女都几厉害」，足见兄弟情深与邓兆荣教子有方。