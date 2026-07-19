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罗家英选八和会馆主席落败  明言「个会有问题」  剖析争输原因：后生觉得我太老

影视圈
更新时间：20:30 2026-07-19 HKT
发布时间：20:30 2026-07-19 HKT

罗家英今日（19日）到书展出席《罗家英传》的讲座，阿姐汪明荃也有陪同，罗家英笑言汪明荃去支持陈欣健，没可能不陪他，又指汪明荃今日才第一次看他这本自传。

罗家英推出自传

罗家英指今次自传筹备了年多，想在80岁时才推出，问到有冇爆内幕或秘闻？他表示没有，至于会否分享情史？他即表示：「梗系唔讲啦，（汪明荃呢？）少少，分享佢治夫之道同持家有道。（有冇爆到啲嘢会俾汪明荃扭耳仔？）佢好斯文，好温柔。」在旁的汪明荃听到之后即表示他好假，至于汪明荃事前是否有叮嘱他不能讲的事？罗家英说：「应该讲可以讲，唔应该讲绝不能讲，千祈唔好讲我咁多嘢，唔准讲我嘅家人。」而他指书中也有讲自己的成长，例如爸爸如何打他。

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罗家英竞选八和会馆主席落败

罗家英哥早前竞选八和会馆主席落败，问到是否感失望？他说：「冇所谓，俾人做我舒服啲！」至于当初为何去选主席？他指是有内幕，不过关于其他人所以不说，但指一班老前辈如吴仟峰、尹飞燕及阮兆辉等已上年纪，他们叫自己行先然后跟尾：「希望将个会搞好啲，自己都睇到有问题，所以先行出嚟，希望为个会做啲嘢，出发点系正道！」至于觉得落选是否也有问题？罗家英说：「唔奇怪，后生觉得我哋太老做唔到嘢，可能咁嘅心理唔选我哋。」

罗家英帮汪明荃捽脚

罗家英和汪明荃将于八月到广州开骚，他笑指到时一定会唱《Only You》，因为知道观众喜欢睇，对于汪明荃最近筋膜炎，罗家英表示有帮汪明荃细细力捽脚。而一向有踢波的他被问到是否有看世界杯？罗家英指有，更大赞今日凌晨的「友谊赛」（季军战）好睇，又指虽然自己喜欢的法国和英格兰已无缘争冠军，但亦会睇冠军赛，问到汪明荃是否准许他挨夜睇波？他指汪明荃会一齐睇，因为要他讲解规则。

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