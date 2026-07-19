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Jeffrey盼推出金句集 预告新戏票房8000万会半裸谢票 巴黎约黄伟文饭聚：好珍重这段关系

影视圈
更新时间：20:15 2026-07-19 HKT
发布时间：20:15 2026-07-19 HKT

魏浚笙（Jeffrey）今日（19日）到书展出席《浪花男女》电影全纪录签书会，吸引近百名粉丝排队。Jeffrey开心指没想过会在书展中有签书会，令自己很有作家感觉之余也增添了书卷味和文学气息，更笑指因此喷了书卷味香水，问到是否有想过出书，他说：「金句集！我自己都系一个出口成文嘅人，所以希望为大家带嚟欢乐。」至于写真集，他表示不会：「男仔嘅甫士，嚟嚟去去都系𠮶啲，如果一个写真集出三页，真系嘥。」他指片中已有半裸演出，而当时是自己肤色最黑的时期，现在看回电影也忍不住哇一声。至于戏中的身材是否能保持？他笑言「一半」，认为美好的东西留在电影中就可以，现实生活要做返个人。

Jeffrey拍《杀手#4》系巅峰时期

至于私下有没有趁拥有好身材拍全裸照留念，Jeffrey表示没有，最多只有半祼照，并指去年拍《杀手#4》时，身型是最巅峰时期：「𠮶时起身谷一谷，睇到都真系精神俐落，睇返啲相都觉得夸张。（当时几寸胸？）胸都唔系特别夸张，系啲腹肌，下腹个筋位，我哋男人追求𠮶啲筋爆晒出嚟，𠮶时唔觉得好劲，但依家冇咗睇返原来咁劲！」至于将来会否很为艺术牺牲全祼或露「优质股」？Jeffrey 坦言没问题，如果是剧情需要，也会义无反顾。

Jeffrey预计今年内出新专辑

提到他拍此戏时曾发生严重意外，问到可会留下阴影？他指过去的事让它过去，现在身体健康，享受每一分每一秒已足够，不过因「得一条命」，故现在必更注重安全。电影将于8月上映，问到时如何谷票房？他指会疯狂谢票，至于是否会以水着谢票？Jeffrey指要达成一个天文数字票房才可以：「我份人好简单，多多钱都打动唔到我，但好多钱就OK，大概8000万啦！半裸！我会叫埋导演一齐着。」此外，Jeffrey早前在巴黎相约黄伟文饭聚，他指对方一直很帮自己，虽然两人可能一年见一次面，但这段关系好珍重。Jeffrey又透露已录好4、5首新歌，预计会在今年内推出新专辑。

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