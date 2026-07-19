《超人回来了》秋小爱暴风式成长 14岁达172cm身高直逼妈妈 遗传矢野志保名模基因

韩国亲子综艺节目《超人回来了》初播时人气极高，当中的几组小朋友成长，至今仍获网民关注。其中格斗选手秋成勋与日本顶级模特儿矢野志保的女儿秋小爱，现已14岁，近日秋小爱与妈妈矢野志保亮相综艺节目《新品上市 便利餐厅》，曝光秋小爱已变成亭亭玉立的青春期少女。

秋小爱庆祝青春期来临

秋小爱在节目中，获名模母亲搞小型派对庆祝青春期来临，期间秋小爱更收到妈妈送上的礼物。矢野志保在节目中展现对女儿的关爱，认为女儿步入青春期，是孩子成长必经的阶段，因此抱正向且开明的态度，更特别亲自操刀，挑选服饰、气球布置家居，为秋小爱精心策划一场充满仪式感的「青春期惊喜派对」。

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秋小爱14岁身高已达172厘米

当秋小爱换上妈妈准备的服饰时，矢野志保忍不住眼冒爱心，兴奋地直呼女儿像童话里走出来的「美人鱼公主」。秋小爱在妈妈的要求下，即场度高磅重，惊见年仅14岁的秋小爱，身高已达172厘米，只比名模妈妈矮1厘米，体重则在48至49公斤之间，加上一双长腿，可谓完美遗传名模妈妈的超模级基因。

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秋小爱拥黄金比例身形

秋小爱的黄金比例身形曝光后，让节目《新品上市 便利餐厅》的众主持大感震惊，赞叹秋小爱「真的长大好多」、「无论是气质还是身材都跟妈妈一模一样」。而秋小爱与矢野志保的互动，兼向妈妈表达爱意的方式，一度令两母女热泪盈眶，感动众人。