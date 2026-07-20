陈庭欣告别奢华九肚山大宅  黄大仙5百呎新居内部曝光  装修亲民实用物件之间零距离

38岁的前港姐冠军陈庭欣（Toby）自去年底宣告与相恋8年的富商男友杨振源（Benny）分手后，正式告别「准阔太」生活。她火速搬离昔日月租高达10万的沙田九肚山3,000呎爱巢，转移阵地入住自己早年购入、位于黄大仙的500多呎单位。陈庭欣的新生活一直备受外界关注，日她频频在社交平台分享爱宠的生活点滴，意外让这间新居的内部环境全面曝光！

陈庭欣新居内部亲民实用

从陈庭欣近期上载的三段生活短片中，可以发现新居的装修走亲民实用路线。第一段曝光的爱犬影片中，可见新家铺设了相当平实的浅色地砖，与昔日豪宅的奢华云石或贵气木地板大相径庭。狗狗乖巧地趴在地上，而牠身后的角落则挤满了宠物床、风扇架及多件玩具，空间显然被填得满满当当，充满了贴地的生活气息。

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陈庭欣新居物件之间零距离

在第二段拍摄爱雀「Shabushabu」的影片中，客厅的布局亦清晰可见。屋内摆放了一张纯白色的简约皮梳化，旁边紧紧贴著一个双层白色层架，上方放置了透明鹦鹉笼，下层则收纳了垃圾桶等杂物。物件与物件之间几乎零距离，完美展现了500呎空间必须「用到尽」的紧密布局。

陈庭欣新居杂物略显密集

而第三段影片则是陈庭欣与鹦鹉在餐桌上的温馨互动。从背景可见，虽然屋内可用空间不致太大，四周都放满了各式各样的生活用品，杂物略显密集，但整体气氛却充满了浓厚的人情味，一人数宠共处一室，画面相当温馨。

陈庭欣购新车财力雄厚

虽然居住空间已经「缩水」，但素有「Job后」之称的陈庭欣，吸金力绝对不容小觑。为了庆祝展开自力更生的新一页，她日前亲自到车行接收全新购入的国产电动车。交车当日，新车车头绑上了极具仪式感的巨型橙色蝴蝶结，陈庭欣坐在司机位上对著镜头开心举起「V」字手势，笑容灿烂。过往出入曾有前度赠送的名车代步，如今她靠自己转投国产新电车怀抱，以行动证明单身女强人依然财力雄厚。

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