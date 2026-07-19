做过两次矫视手术仍复发？前港姐周美凤靠「5招护眼大法」拯救视力、消除黑眼圈眼肿

现代人每日机不离手，长时间面对电子萤幕容易导致用眼过度。这不仅会引发眼肿、黑眼圈等疲劳警号，长远更会加速眼部机能老化及视力衰退。曾参加1986年港姐、现年58岁的周美凤（Lelia）近日分享亲身经历，透露自己曾两度接受眼部手术，最终体悟到「预防胜于治疗」。她大方公开5个融入生活的健康护眼秘诀，教大家从根本守护灵魂之窗。

周美凤曾两度近视复发

周美凤坦言，自己曾深受近视问题困扰，分别于2000年及2023年进行激光矫视及晶片更换手术，但后来发现近视依然会复发。这段经历让她深刻意识到，过度依赖手术并非长远之计，建立良好的日常护眼习惯，才是维持眼睛健康的最佳解方。

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周美凤推介的5大日常健康护眼法：

第一招：定时远眺眨眼，舒缓睫状肌疲劳

建议每使用电脑或手机40分钟，必须强制停下休息2分钟，并将视线转移至远方景物。随后连续眨眼约20次，此举有助刺激泪液分泌，保持眼球湿润，有效预防干眼症及舒缓眼部肌肉紧绷。

第二招：晨间眼球运动，促进局部血液循环

早上起床后先闭上双眼，将眼球顺时针转动10圈，再逆时针转动10圈。完成后张开眼睛，交替注视远处与近处的景物约20秒。这套简单的眼球伸展操能锻炼眼部肌肉，促进眼周血液循环。

第三招：睡前温热敷，改善微血管淤积

每晚睡前，使用温热的毛巾敷眼约5分钟。适当的热力能有效加速眼周微血管的血液循环，除了能深层消除积累一整天的视觉疲劳，更能从根本改善因血液循环不良而形成的黑眼圈及水肿问题。

第四招：动态调节萤幕亮度，降低光线刺激

电子产品萤幕过亮或过暗，都会迫使瞳孔不断过度调节，增加眼球负担。在不同环境光源下，应适时检查并将手机和电脑萤幕亮度调整至眼睛感觉舒适的程度，以减少对视网膜的刺激。

第五招：增加户外活动，让双眼自然放松

每星期应至少抽空半天时间放下电子产品，走到户外接触大自然。多观看绿色植物及远景，开阔的视野与自然光线是让眼睛彻底放松、预防视力进一步退化的天然疗法。

💡 健康小贴士： 眼肿与黑眼圈不仅是外观显老的问题，更是身体发出的过劳警号。及早将护眼动作融入生活，配合适当的休息，才能有效延缓眼部退化，保持视力清晰健康。

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