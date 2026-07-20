Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈自瑶直播带货惊现「黑色三角」 健康疑出问题不可逆转 最索人妻飞新疆卖葡萄超搏杀

影视圈
更新时间：09:00 2026-07-20 HKT
发布时间：09:00 2026-07-20 HKT

现年44岁、被誉为TVB「最索人妻」的陈自瑶（Yoyo），近年凭借冻龄美貌和努力不懈的事业心，在香港与内地均收获超高人气。近日，陈自瑶的事业版图再创新高峰，竟去到距离香港超过3400公里的新疆，于街头开展直播带货卖葡萄，其极度投入的表现获得广泛赞赏，不过同时亦有网民截图关注其真实状态，意外掀起热议。

陈自瑶现身新疆带货葡萄

从直播画面可见，陈自瑶当日悉心打扮，穿上一袭充满夏日风情的蓝色花花吊带裙，头戴白色喱士围巾并身披同系列的外套，在新疆街头极具仙气。在带货期间，陈自瑶表现得极度投入，为了推销当地特产葡萄，她不断手舞足蹈，情绪高涨，落力程度满分，尽显专业精神。不少网民看直播后，都惊叹陈自瑶竟然会走到这么远的区域进行带货，佩服她的拼搏精神。

相关阅读：陈自瑶富国岛骚低胸人妻诱惑 「靓到一眼认出」被爆私下人品 一TVB女星竟「躺着也中枪」

陈自瑶直播惊现「黑色三角」

然而，在陈自瑶落力带货的同时，有眼利的网民将她的真实状态截图放大，意外发现她说话时，下排牙齿疑似出现了「黑色三角」的牙缝黑影。有网民怀疑Yoyo是否有吸烟习惯导致牙齿变色，亦有不少网民担心她可能出现了牙龈萎缩的情况。由于牙龈萎缩属于不可逆转的口腔问题，不少粉丝看后都大表忧心，十分关注偶像的健康状况。

黄宗泽曾卷牙龈萎缩疑云

其实圈中艺人因笑容被指牙肉萎缩的情况并非首次。今年4月，视帝黄宗泽（Bosco）接受传媒访问时，就有网民指他开口说话及微笑时，上排牙齿牙根大面积外露，牙龈有著非常明显的萎缩迹象，牙齿看起来比以前更长、更稀疏，牙缝也变得又宽又大，当时同样令大批网民担心其健康。不过他随后亲自澄清，笑言：「牙医话我啲牙好好，只系有渍啫，我都吓一吓，以为牙肉萎缩！」化解了一场虚惊。

相关阅读：视帝黄宗泽再现健康问题？一部位疑萎缩「不可逆转」  曾被指断崖暴瘦状态堪忧

最Hit
世界杯2026｜西班牙时隔16年再夺标 十人阿根廷卫冕梦碎
世界杯2026｜西班牙时隔16年再夺标 十人阿根廷卫冕梦碎
足球世界
18分钟前
塔斯汀有员工在外卖贴辱骂字句，骂半夜点餐的消费者。
顾客半夜点外卖被贴辱骂字句 塔斯汀赔钱兼炒员工
即时中国
12小时前
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
时事热话
20小时前
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
影视圈
12小时前
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
生活百科
23小时前
港人月薪$1.2万+6天工作惹议？失业多月终重投市场 网民反应两极：有工返已经好好 VS 万二蚊点生存？
港人月薪$1.2万+6天工作惹议？失业多月终重投市场 网民反应两极：有工返已经好好 VS 万二蚊点生存？
生活百科
20小时前
72岁曾智华家居意外后脑碰地惊变「独眼龙」 卖股票做眼科手术大呻「条数几重锤」 张文新梁继璋等送祝福｜Juicy叮
72岁曾智华家居意外后脑碰地惊变「独眼龙」 卖股票做眼科手术大呻「条数几重锤」 张文新梁继璋等送祝福｜Juicy叮
时事热话
9小时前
天文台早上一度发出红色暴雨警告信号
天文台早上9时30分改发黄色暴雨警告信号
社会
29分钟前
打风？天文台：低压区周中逐渐发展 较大机会进入南海中北部 四大AI模型一致料周六打到嚟香港！
社会
19小时前
蔡少芬一家五口游贵州 13岁次女越来越靓五官神复制视后妈妈 身高暴升几乎跟张晋平头
蔡少芬一家五口游贵州  13岁次女越来越靓五官神复制视后妈妈  身高暴升几乎跟张晋平头
影视圈
14小时前