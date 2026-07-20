陈自瑶直播带货惊现「黑色三角」 健康疑出问题不可逆转 最索人妻飞新疆卖葡萄超搏杀

现年44岁、被誉为TVB「最索人妻」的陈自瑶（Yoyo），近年凭借冻龄美貌和努力不懈的事业心，在香港与内地均收获超高人气。近日，陈自瑶的事业版图再创新高峰，竟去到距离香港超过3400公里的新疆，于街头开展直播带货卖葡萄，其极度投入的表现获得广泛赞赏，不过同时亦有网民截图关注其真实状态，意外掀起热议。

陈自瑶现身新疆带货葡萄

从直播画面可见，陈自瑶当日悉心打扮，穿上一袭充满夏日风情的蓝色花花吊带裙，头戴白色喱士围巾并身披同系列的外套，在新疆街头极具仙气。在带货期间，陈自瑶表现得极度投入，为了推销当地特产葡萄，她不断手舞足蹈，情绪高涨，落力程度满分，尽显专业精神。不少网民看直播后，都惊叹陈自瑶竟然会走到这么远的区域进行带货，佩服她的拼搏精神。

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陈自瑶直播惊现「黑色三角」

然而，在陈自瑶落力带货的同时，有眼利的网民将她的真实状态截图放大，意外发现她说话时，下排牙齿疑似出现了「黑色三角」的牙缝黑影。有网民怀疑Yoyo是否有吸烟习惯导致牙齿变色，亦有不少网民担心她可能出现了牙龈萎缩的情况。由于牙龈萎缩属于不可逆转的口腔问题，不少粉丝看后都大表忧心，十分关注偶像的健康状况。

黄宗泽曾卷牙龈萎缩疑云

其实圈中艺人因笑容被指牙肉萎缩的情况并非首次。今年4月，视帝黄宗泽（Bosco）接受传媒访问时，就有网民指他开口说话及微笑时，上排牙齿牙根大面积外露，牙龈有著非常明显的萎缩迹象，牙齿看起来比以前更长、更稀疏，牙缝也变得又宽又大，当时同样令大批网民担心其健康。不过他随后亲自澄清，笑言：「牙医话我啲牙好好，只系有渍啫，我都吓一吓，以为牙肉萎缩！」化解了一场虚惊。

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