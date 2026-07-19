袁文杰痛斥揭阳少年虐杀流浪狗伤天害理：无恻隐之心 哽咽促立「动保法」严惩冷血狂徒

广东揭阳早前发生一宗令人发指的虐杀动物事件，4名年仅约14岁的学生，以乱棍及纵火等极端残忍手法，将流浪狗「旺旺」一家四口虐杀，事件震惊两岸三地，更惹起大批爱护动物的演艺界人士愤慨。袁文杰不但在网上怒斥虐杀恶行，昨日（18日）出席活动时，再次对学生做出残忍杀害「旺旺」一家事年，痛心疾首谴责施虐者伤天害理。

袁文杰唔敢睇虐杀片

袁文杰昨日现身书展为其撰写的新书《杰出阿仙奴》举行分享会，在活动结束后接受传媒访问时，重提「旺旺」惨剧依然难掩激动与悲痛。袁文杰坦言最初根本不敢点开该段虐杀影片，直至某个失眠夜才鼓起勇气观看。袁文杰谈及「旺旺」挨打后仍勉强爬向已死去的狗宝宝，却遭涉事学生烧死，袁文杰一度哽咽，慨叹旺旺临死前无助且无辜的眼神，让他未能释怀。

相关阅读：袁文杰出书获张景淳方力申力撑 自荐讲波无意全职转行 《爱·回家》最不舍滕丽名刘一飞

袁文杰斥施虐者毫无恻隐之心

袁文杰痛斥施虐者的冷血行为令人心寒，虽然是未成年人，却在整个虐待过程中毫无恻隐之心，甚至从折磨无辜生命中获取变态的快感。对于涉事学生仅因未成年而被安排接受再教育了事，袁文杰认为惩罚过轻，质疑年龄不应是逃避伤天害理罪行的借口。

相关阅读：世界杯2026丨袁文杰点评葡萄牙致命伤无胆抽起41岁C朗 客观分析「球王特权」世界杯非养老院

对于在内地江苏徐州只相隔仅半个月再出现模仿犯案，3名男生被拍到用棍棒虐打流浪猫，甚至向受伤猫只泼洒汽油。袁文杰再为无辜生命发声，强调既然无法改变部分人的观念，当局就必须「先立例，再教育」，透过严格的法律条文来防止同类悲剧不断上演。

袁文杰反驳网民挑衅

袁文杰对有部分网民留言挑衅，质疑他为何不去关心被屠宰的食用猪牛。袁文杰反驳指出大众绝不鼓励这种扭曲的行凶手段。袁文杰强调施虐者是建立在看见动物受折磨，而感到开心的病态心理上，行为令人发指，根本无法与日常饮食相提并论。袁文杰亦认为要改变大环境的饮食文化绝非易事，只能不断呼吁提醒。

相关阅读：袁文杰美加墨世界杯讲波爆红！自爆半夜直播激动大叫嘈醒老婆 张洁莲回应极温柔

同时袁文杰狠批香港在动物保护方面做得差，特别是针对残忍且不人道的非法繁殖场。袁文杰揭露有些繁殖场将生病的动物当作废物般遗弃街头，甚至与不良动物中心勾结，以「假领养」之名从中牟取暴利，袁文杰盼香港能起带头作用尽快立法，并成立专责部门将黑心产业链连根拔起。

爱协关注要求下架影片

而虐杀狗只事件在香港引起关注，日前在旺角闹市曾出现巨幅广告，呼吁关注。另外香港爱护动物协会日前在社交平台发帖，对事件感到痛心愤怒，又称已向香港警方举报，并引述警方回复表示，警方将要求Threads及YouTube移除相关影片。爱协解释要求下架影片，是为了避免构成模仿犯罪或二次伤害。

相关阅读：世界杯2026｜袁文杰直播讲波闹爆阿根廷态度离谱：连开波都咁慢 评佛得角「咩都赢晒」