张美妮穿比坚尼闪耀冲绳  邪恶视角自拍妩媚诱人  一招让火辣身材更澎湃

现年46岁、《流行都市》靓妈主持张美妮，一直以来都是圈中著名的冻龄美魔女。无论样貌还是身材都保养得宜的她，近日趁著假期前往日本冲绳旅行，更在社交平台激罕大派福利。虽然年近半百，但张美妮今次到日本的状态依然顶级，她在沙滩上尽展性感美态。短片中，戴著型格黑超的她在阳光下展露无敌青春气息，皮肤紧致白滑，丝毫看不出岁月留下的皱纹，对著镜头展现出熟女独有的妩媚与自信，状态十分吸引。

张美妮换比坚尼骚火辣身材

最令网民惊喜的是张美妮的火辣换装。一开始，张美妮穿著一件白色黑绣花边短袖衫，背靠清澈海水笑容甜美。怎料镜头一转，她随即换上一身惹火的蓝色性感比坚尼，并以高炒的「邪恶角度」自拍，傲人的丰满上围立即尽情展露，美好身材一览无遗。她在镜头前作多角度自拍，身躯轻轻一扭，更「迫出」汹涌澎湃的魔鬼身材，配合她雪白牙齿与甜美笑容，令一众粉丝大饱眼福，网民纷纷暴动留言大赞激索。

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张美妮曾分享保养心得

能够在升呢人母后反而愈战愈勇，保持如此完美体态，张美妮亦大方分享了她由内而外散发美丽的6大冻龄秘诀。在护肤与体态方面，她首推恒常运动，认为这不只为了锻炼身材，流汗更能让身心一同变年轻；同时她强调防晒是比任何昂贵保养品都更实在、最关键的护肤步骤。而在饮食上，她坚持少糖少油、多菜多蛋白的饮食原则，深信身体自然会用最佳状态回报自己。除了外在保养，她更注重内在的心态调整，透过保持对世界的热情、维持情绪稳定，并确保每日有充足睡眠来维持好气色，因为心态与气色才是欺骗不了人的年龄指标。

张美妮与林峰杨茜尧好老友

入行逾25年的张美妮，早年凭主持儿童节目《闪电传真机》入屋，近年则长驻妇女节目《流行都市》，其亲切的美女主持形象深入民心。她与林峰、杨茜尧、徐荣等同属TVB第13期艺员训练班同学，众人至今情谊深厚，去年更齐齐现身力撑林峰演唱会，可见这段识于微时的友谊经得起时间考验。

张美妮结婚13年育一女

感情生活方面，张美妮于2013年下嫁发型屋老板黄伟强（KK），并育有一名现年6岁的爱女。虽然她逐渐淡出幕前享受家庭乐，但不时仍在社交平台分享生活点滴与粉丝互动。网民纷纷羡慕她的顶级外貌，并认同正如她所言，年轻的心境就是她一直保持靓爆镜的最大秘密！

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