郑秀文梁咏琪主演《八个女人一台戏》尘封8年上映特别场 商天娥会否现身宣传或谢票成焦点

苦等8年，由关锦鹏执导，郑秀文、梁咏琪、赵雅芝、白百何等主演的电影《八个女人一台戏》，终于重见天日！这部被影迷封为「都市传说」的电影，早于2018年已经煞科，并曾于釜山及香港国际电影节放映，但此后一直未有公映消息。近日高先电影院突然宣布将于7月底举行五场特别放映，戏票随即被抢购一空，影迷反应极之热烈，纷纷留言要求加场。

《八个女人一台戏》阵容星光熠熠

电影《八个女人一台戏》演员阵容星光熠熠，由郑秀文与梁咏琪两大天后领衔主演，加上白百何特别演出，并有赵雅芝、林保怡、甘国亮、周家怡、商天娥及齐溪等实力派加盟。故事以香港大会堂为背景，聚焦于舞台剧《一世人两姐妹》首演前的七日彩排，讲述隐退多年的舞台天后袁秀灵（郑秀文 饰）决意复出，与昔日宿敌何玉纹（梁咏琪 饰）再度合作，台上台下的恩怨情仇一触即发。

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网民好奇商天娥会否参与宣传回应涉欺凌是非

《八个女人一台戏》未正式上映已话题不断，除了影迷关心电影最终的公映日期外，更有不少网民关注，有份演出的商天娥会否出现做宣传或参与谢票活动，似乎是想看她如何回应早前被陈曼娜点名爆曾欺凌杨思琦的指控。

此外，该片于2018年拍摄期间，更获周润发惊喜探班，一度让外界期待他能客串一角，与昔日的萤幕情侣赵雅芝再度同框。

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陈曼娜指商天娥疑默认欺凌杨思琦？

导演关锦鹏坚持香港取景

虽然是合拍片，但导演关锦鹏坚持全程在香港取景，更特意搭建一比一的香港大会堂后台场景，力求拍出最原汁原味的香港情怀。关锦鹏曾表示，香港大会堂是几代香港人的集体回忆，能在此地标完成拍摄心存感恩，并深情地说：「香港是唯一一个就算把我弄盲，我也可以摸著出门的城市。」足见他对香港的深厚感情。

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