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蔡少芬一家五口游贵州  13岁次女越来越靓五官神复制视后妈妈  身高暴升几乎跟张晋平头

影视圈
更新时间：18:49 2026-07-19 HKT
发布时间：18:49 2026-07-19 HKT

现年52岁的蔡少芬与老公张晋，自从男方放缓工作节奏后，不时带着两女一子周游列国享受家庭乐，放松身心。近日，这对恩爱夫妻被粉丝捕获一家五口现身贵州游玩，各人的最新状态随之曝光，其中13岁的二女张信儿染了一头金发，加上暴风抽高的身形，瞬间成为全场焦点，被网民大赞根本是「迷你版蔡少芬」。

蔡少芬冻龄有术身形一流

从网民分享的偶遇照可见，蔡少芬一家打扮非常接地气，面对粉丝求合照亦来者不拒，热情配合，毫无明星架子。当天，蔡少芬穿上一件运动背心配搭休闲运动裤，打扮充满时尚感之余，高高瘦瘦的身形更显得她充满青春活力，完全看不出已经52岁。

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张晋长肉状态回勇

至于老公张晋则以一身全黑打扮示人。去年曾经历大病的张晋，早前在马尔代夫旅游时，曾被网民指身体过份瘦削，惹来健康担忧；不过这次在贵州露面，他的身形明显比之前微胖了些，看似已经成功「长肉」，状态大勇，令人放心不少。

张晋次女颜值神复制蔡少芬

除了夫妻二人外，大女张楚儿、二女张信儿及细仔「鱼蛋」亦相当吸睛。当中尤其以13岁的二女张信儿最为引人注目，她染了一头抢眼的亮现金发，星味十足。年纪轻轻的她完美继承了妈妈的高䠷身材基因，目前身高已经与妈妈几乎平头，站在爸爸张晋身边也仅是矮了一点点，目测相信已有1米7高，不仅身形似足妈妈，信儿的五官更是越大越标致，无论神情、气质都与蔡少芬犹如饼印一样，绝对是妈妈的完美翻版。

张晋吻爱女曾被批缺边界感

虽然一家人乐也融融，不过张晋与女儿们的亲密互动，早前却意外引发网民热议。事缘早前蔡少芬一家在马尔代夫旅游时，在室内为张晋庆祝父亲节，两个乖巧的女儿向爸爸送上鲜花与拥抱，大女更从后方环抱著爸爸。张晋收到祝福后，先是顺势回头亲吻了大女的脸颊，随后又将二女搂入怀中，同样给予了一个疼爱的亲吻。有部分网民认为，两位女儿身形高䠷，已是发育中的青春期少女，认为父亲与逐渐长大的女儿之间应该保持适当的身体距离，不少网民更留言直指张晋的做法「欠缺边界感」、「看著有点尴尬」等。

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