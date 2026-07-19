Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星

影视圈
更新时间：21:00 2026-07-19 HKT
发布时间：21:00 2026-07-19 HKT

钟镇涛与太太范姜素贞的21岁大女钟懿（Blythe）去年取得伦敦艺术大学电视电影系学士学位，却因身在内地工作，而未能出席毕业典礼。一向品学兼优的钟懿，今年获得校方特别批准，戴上四方帽穿学士服，补领毕业证书。钟镇涛夫妇为见证女儿毕业，一家人特地飞到英国伦敦分享喜悦。

钟镇涛为钟懿感到骄傲

钟懿出席毕业礼当日，有指钟镇涛甫入会场，已难掩激动情绪，频频拭泪。看到女儿钟懿上台接过证书，钟镇涛坦言感到无比安慰，同时为女儿感到骄傲：「Blythe真的让我感到无比的骄傲，她没有因为自己是明星的女儿，已觉得自己可以有咩特别待遇，她坚持要完成学业，毕业之后还要回到北京继续攻读电影导演硕士。」

相关阅读：钟镇涛21岁女钟懿仙气「初恋脸」 阿B失控举动父爱满泻 学霸女被视为陈奕迅女儿劲敌

钟镇涛怕女儿继续升学读得辛苦

钟镇涛对女儿钟懿有目标虽然开心，但亦心痛怕女儿继续升学，会读得辛苦：「但她竟然跟我说，不是每个人出道都会红，所以趁自己还能选择，要多深造，给自己积攒更多未来的底气。我觉得自己很幸运，能成为她的父亲，能有如此懂事的女儿，由佢出生到现在，我呢21年，日唱夜唱，日做夜做，真系乜都抵番晒，哈哈！Blythe 爸爸以你为荣。」

钟镇涛支持钟㦤入行

73岁的钟镇涛与前妻章小蕙育有一子一女钟嘉浚、钟嘉晴，二人于1997年婚姻破裂，两年后正式离婚。钟镇涛之后获范姜素贞诞下两女钟懿、钟帼，钟㦤遗传父亲的艺术天份，曾传出将继承爸爸衣钵入行。钟镇涛曾转发女儿亮相综艺节目《闪光的夏天》的海报，并留言：「我家小钟懿正式出道了。」为钟㦤宣传。

相关阅读：72岁钟镇涛豪掷重金北京置业购豪宅 为女儿前途奔波 疲态尽现打造安乐窝

最Hit
打风？天文台：低压区周中逐渐发展 较大机会进入南海中北部 四大AI模型一致料周六打到嚟香港！
社会
7小时前
港人月薪$1.2万+6天工作惹议？失业多月终重投市场 网民反应两极：有工返已经好好 VS 万二蚊点生存？
港人月薪$1.2万+6天工作惹议？失业多月终重投市场 网民反应两极：有工返已经好好 VS 万二蚊点生存？
生活百科
7小时前
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
时事热话
8小时前
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
生活百科
10小时前
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为自由 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为兴趣 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
生活百科
22小时前
张伟文托方俊处理后事及资产 经理人爆年半冇冲凉斥护老院疏忽 网民：探佢𠮶啲人咁都唔知？
张伟文托方俊处理后事及资产 经理人爆年半冇冲凉斥护老院疏忽 网民：探佢𠮶啲人咁都唔知？
影视圈
5小时前
庄雅婷公开医院私密片为老公护航 互动揭真实关系 回应钟培生「追仔论」：6个无可能
庄雅婷公开医院私密片为老公护航 互动揭真实关系 回应钟培生「追仔论」：6个无可能
影视圈
9小时前
居港日本妹惊讶香港「无人偷伞」！慨叹日人不敢在公共场合放低遮 网民揭露背后真相......
居港日本妹惊讶香港「无人偷伞」！慨叹日人不敢在公共场合放低遮 网民揭露背后真相......
生活百科
11小时前
世界杯2026│美斯反压麦巴比夺金靴难度大 决赛梅开二度都唔够？
世界杯2026│美斯反压麦巴比夺金靴难度大 决赛梅开二度都唔够？
足球世界
6小时前
星岛申诉王｜越南酒店恐怖经历 男员工擅闯入房 港女春光乍泄 投诉无门
星岛申诉王｜越南酒店恐怖经历 男员工擅闯入房 港女春光乍泄 投诉无门
申诉热话
12小时前