阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星

钟镇涛与太太范姜素贞的21岁大女钟懿（Blythe）去年取得伦敦艺术大学电视电影系学士学位，却因身在内地工作，而未能出席毕业典礼。一向品学兼优的钟懿，今年获得校方特别批准，戴上四方帽穿学士服，补领毕业证书。钟镇涛夫妇为见证女儿毕业，一家人特地飞到英国伦敦分享喜悦。

钟镇涛为钟懿感到骄傲

钟懿出席毕业礼当日，有指钟镇涛甫入会场，已难掩激动情绪，频频拭泪。看到女儿钟懿上台接过证书，钟镇涛坦言感到无比安慰，同时为女儿感到骄傲：「Blythe真的让我感到无比的骄傲，她没有因为自己是明星的女儿，已觉得自己可以有咩特别待遇，她坚持要完成学业，毕业之后还要回到北京继续攻读电影导演硕士。」

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钟镇涛怕女儿继续升学读得辛苦

钟镇涛对女儿钟懿有目标虽然开心，但亦心痛怕女儿继续升学，会读得辛苦：「但她竟然跟我说，不是每个人出道都会红，所以趁自己还能选择，要多深造，给自己积攒更多未来的底气。我觉得自己很幸运，能成为她的父亲，能有如此懂事的女儿，由佢出生到现在，我呢21年，日唱夜唱，日做夜做，真系乜都抵番晒，哈哈！Blythe 爸爸以你为荣。」

钟镇涛支持钟㦤入行

73岁的钟镇涛与前妻章小蕙育有一子一女钟嘉浚、钟嘉晴，二人于1997年婚姻破裂，两年后正式离婚。钟镇涛之后获范姜素贞诞下两女钟懿、钟帼，钟㦤遗传父亲的艺术天份，曾传出将继承爸爸衣钵入行。钟镇涛曾转发女儿亮相综艺节目《闪光的夏天》的海报，并留言：「我家小钟懿正式出道了。」为钟㦤宣传。

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