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CORTIS呃钱一首歌唱5次惹负评 吁歌迷放下手机专心睇骚

影视圈
更新时间：15:46 2026-07-19 HKT
发布时间：15:46 2026-07-19 HKT

韩国人气新人男团CORTIS昨晚在首尔展开《PUT YOUR PHONE DOWN》巡唱，但因歌曲不足，同一首歌唱足4、5次惹负评。有韩国网民踢爆，CORTIS出道未足一年，目前仅发行了12首歌曲，是次演唱会既无翻唱环节，亦无成员个人solo舞台，反而将同一首歌曲重复演唱多次，当中《YCC》唱足5次，《REDRED》亦重唱4次遭批评「呃钱」。演唱会全程仅约100分钟，门票索价14万韩圜（约740港元），不少粉丝直斥「得几首歌就开演唱会，想揾快钱太明显」。

CORTIS一套衫唱到完场

此外，成员全程仅着一套服装，即使被汗水湿透亦未有更换，加上舞台欠缺VCR及舞台设计，制作欠缺诚意。场馆选址仁川偏远地区，粉丝需在烈日下轮候逾两小时购买纪念品，场外秩序亦见混乱。不过仍有粉丝力撑现场气氛热烈，指队长Martin现场真唱实力出众，带动全场气氛，又提到Martin哽咽向粉丝致谢：「没有你们，我们绝对不可能走到今日。」并提醒粉丝雨天回家注意安全，认为问题症结在于公司安排欠周，成员本身态度诚恳，不应被全盘否定。

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