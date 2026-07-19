廖碧儿传恋百亿富商性感升级  穿泳衣尽骚丰满上围好养眼  白滑玉背长腿放题极诱人

年47岁的前TVB花旦廖碧儿（Bernice），早前被《东周刊》独家报导，指她与70岁的前东华三院主席吕礼章（Lo Lai Cheung）过从甚密，爆出相差23载的「忘年恋」，瞬即成为全城热话。绯闻丝毫未影响廖碧儿的心情，继早前上载笑容满面的行山相后，近日她更在IG大派福利，分享性感泳衣照，最新状态好到令人惊艳。

廖碧儿沙滩打卡展一流状态

从廖碧儿分享的照片可见，她身处一个景致极美的沙滩，心情显得极为愉快。其中一张照片，她虽然戴著时尚墨镜，但仍难掩其出众的颜值。在阳光下，她皮肤白滑紧致，并对著镜头展露甜美笑容，散发出自信迷人的魅力，状态大勇。

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廖碧儿穿紫色泳衣尽见丰满上围

于沙滩上，廖碧儿身穿紫色泳衣，外搭一件牛仔恤衫，并刻意让恤衫滑落，露出香肩和丰满上围，胸前春光乍泄，非常性感。她坐在细滑的沙上，一双白滑修长的美腿更是吸睛，让粉丝大饱眼福。

廖碧儿白背玉背极诱人

另一张背影照同样引人遐想，只见她悠闲地在清澈的海水中漫步，并惬意地张开双臂，身上的牛仔外衣随意地滑落，展现出光滑无瑕的美背。整个画面充满青春气息，其极佳的体态完全不似已届47岁，宛如少女一般。

廖碧儿绯闻对象吕礼章好猛料

廖碧儿的绯闻对象吕礼章背景相当显赫。据悉，他不仅是执业建筑顾问、多间上市公司的董事，更曾于90年代出任东华三院主席，并获委任为太平绅士及城规会成员，在政商界地位超然。早前，《东周刊》便独家拍得廖碧儿与吕礼章疑似拍拖的照片，而翻查廖碧儿的IG，两人早已频繁地一同出席各大美酒佳肴盛宴，在合照中吕礼章总是紧贴在旁，可见交情匪浅。

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