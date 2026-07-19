农夫澳门开骚打破历史纪录 Kelly化身「琳琳姐」惊喜现身掀高潮

农夫（FAMA）昨晚（19日）在澳门威尼斯人综艺馆举行《农夫全香港最好笑嘅演唱会》澳门站，更成功打破历史纪录，成为第一队在澳门举办「最多人数（8000）进场」的华语嘻哈/说唱组合专场演唱会！虽然票价比香港贵足「8蚊」，但依然全场爆满，座无虚席。整晚栋笃笑加Rap，观众由头笑到落尾，而到尾段安歌环节，更迎来全晚最高潮—天后陈慧琳（Kelly）惊喜现身担任嘉宾，令全场观众陷入疯狂！

Kelly与农夫合唱《风生水起》

演唱会一开场，农夫即发挥其搞笑本色，陆永与C君甫上台即拎票价「开刀」，农夫笑言：「全香港最好笑嘅演唱会，澳门呢边系点我唔知，但贵过香港8蚊，唔代表会有特别！」观众即大笑兼叫「回水」全场笑声。两人继续发挥其「计数佬」本色，笑指：「加8蚊！全场夹钱，6万4蚊，买一次百家乐！输咗冇计，赢咗听者有份！」他们又即席演绎经典赌场「烂Gag」：「入门买开闲，输到眼坦坦；入门买口庄，唔愿返香港！」全场笑声不绝，更抵死地补多句：「因为移民变咗威尼斯人！」农夫除了笑料不断，当然唔少得唱齐经典歌曲。一开场音乐响起，全部观众已经企晒起身跳舞，气氛瞬间热爆场馆。他们演绎了多首脍炙人口的作品。正当观众以为演唱会接近尾声之际，安歌环节突然迎来全晚最大惊喜！《风生水起》音乐响起，舞台上萤幕出现大字「琳琳姐」，但见有人用「罗更」挡住面部缓缓升上台。起初观众还未为意，直至唱了几句后，Kelly（陈慧琳）突然将罗更一手掉开，露出真身！全场观众完全冇预期到Kelly会现身，随即陷入疯狂状态，尖叫声及欢呼声震爆场馆！Kelly先与农夫合唱《风生水起》，其后再与他们合唱《花花宇宙》及《纪念日》，将全晚气氛推至顶点。

农夫预告展开内地巡演

合唱过后，代替玲玲姐（麦玲玲）位置的「琳琳姐」笑言：「玲玲姐唔嚟，因为佢出面手风好顺！」观众疯狂欢呼，农夫就话要同Kelly倾下学术性音乐，追问Kelly。陆永续说：「《大日子》呢首歌陪我哋好耐㗎喇，大家倾下首歌究竟讲咩？Kelly，come on shake your body……之后睇番歌词先知系『Kelly wanna move my body』？即系咩意思？Kelly过嚟郁我身体？郁我身体？咁鬼怪嘅？哈哈……」Kelly听完都忍唔住笑住话：「你咁讲完，我都开始觉得有啲怪……『Kelly wanna move my body』㖞……」陆永再补充：「哦，即系有条友听你音乐好想郁，但要问过你先！」全场再度笑到碌地，观众掌声雷动。Kelly与农夫合唱完《大日子》之后，农夫又再化身组合「斋」，C君更拿起结他伴奏，而陆永则自认系「斋」嘅「颜值担当」，又引来全场一阵笑声。此外，农夫透露完成澳门站后，将与张继聪筹备全新综艺舞台Show《人夫集团》，呼吁大家继续期待，并预告或会展开世界及内地巡演，延续「全香港最好笑」嘅传奇。