邓兆尊三兄妹为亡父新马师曾罕公开合体 否认患病立电子遗嘱 亲回15亿身家传闻：揾到畀9成

邓兆尊、邓翠玉（邓小艾）与邓兆荣三兄妹，到湾仔会展出席徐蓉蓉著《千面伶王新马师曾》讲座，谈到三人少有机会合体，三人称几乎每日都见面，谈到出书谈及父亲新马师曾的原因？邓小艾指早年母亲洪金梅（祥嫂）在世时，已与作者徐蓉蓉谈及这主意，但因妈妈病后、离世而搁置，「后来我们再谈到爸爸，我只开出一个条件，就是不谈不开心的事，只做正面事，如艺术、为人和社会，后来徐姐说可以，我们就开始，尽量去配合。」邓小艾指只睇过草稿，三人都未睇过成书，而书中很多相片都是由作者从外地搜罗，他们有参与写序，但相信内容都是谈及新马师曾的前半生。

邓兆尊与弟妹谈亡父新马师曾

问构思新书可有想起爸爸？邓兆尊与邓兆荣都表示很多事都忘了，邓小艾则指每一个画面都难忘，翻到与父亲的合照时，笑言自小已不怕枪，因爸爸会带他们到户外学枪。又指小时候早几件都很少见到爸爸新马师曾，只知道他到台湾拍戏，「有一次去泰国旅行，在机场遇到爸爸拍完戏回来，见到一大群人围住个男人，原来是我爸爸，好耐无见，我们兄妹即时冲上去揽住他的脚，还拦住戏迷不让他们接近。」邓兆荣则从爸爸和长辈口中听闻，早年几万元可以买起整栋大厦，当时自己都没概念。邓小艾又指，爸爸只有小学毕业，但英文自学成材，与补习老师以英文对答如流。

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邓兆尊重申身体健康 没有15亿身家

至于邓兆尊被指患大病而影响写作，问到身体状况，他称：「身体无事。」邓小艾也指邓兆尊身体没事，会监管哥哥，并做其健康主管，她说：「想帮他定期Check，最紧要他肯配合！」谈到手机立电子遗嘱一事，邓兆尊也表示：「无咁嘅事，法律文件系要签署，最多写下草稿，点会写电子档，容易被人修改呀！（要立遗嘱？）未有需要。」对于传闻他有15亿元身家，邓兆尊否认，更表示：「边个揾到我畀他一半、我畀9成呀！」

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