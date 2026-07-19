林淑敏、许家杰互称家人 古佩玲、陈浚霆哽咽道谢 《开心速递》落幕CP齐诉心声｜名人杂志

《爱．回家之开心速递》陪伴了观众2800多集、长达10年的播出时间，以最长寿处境剧纪录写下句点。新剧接棒在即，被观众视为家人的两对亲密战友，「龙力莲」林淑敏与「宋瑞辉」许家杰，以及「龙璟风」陈浚霆与「申瑞素」古佩玲，在曲终人散前齐齐回忆难忘点滴。「莲辉CP」早已视彼此为家人，形容关系似父女；而「风素CP」更在最后一刻泪别拍档。撰文：莫匡尧、李文伟、摄影：朱伟彦、罗安强

陈浚霆古佩玲屡传绯闻

「风素CP」陈浚霆与古佩玲戏中是欢喜冤家，剧外更数度传出绯闻！陈浚霆感触表示：「9年非常难得，已经超额完成，剧集完了是失业，我们都准备走出安全区，开心又紧张！」古佩玲只身在港发展，早已视剧组如屋企，「开心与不开心时，都是大家支持我、关心我，这个家非常珍贵！」两人亦好感谢观众同样视他们为家人，「只要有一个地方畀到你开心、正能量、有归属感，就是屋企！」

陈浚霆、古佩玲这对「风素CP」，密谋「偷」道具留念。

陈浚霆古佩玲屡传绯闻！

古佩玲谈角色素素令她有所得著。

陈浚霆、古佩玲剧中擦出火花，剧外亦数度传出绯闻。

陈浚霆古佩玲想「偷」道具留回忆

除了与陈浚霆的CP演出外，熊家人对古佩玲的爱亦令她非常难忘，「因为素素是孤儿，戏内有照片墙记录她的小时候，后来烧掉了，所以风少和熊家为我重做了照片墙，相片都是演员提供，在我不知不觉间一直记录着拍摄生活，亦提醒我开心或不开心，大家都陪着我。」她叹现在每日都有「拍一场少一场的感觉」，更不禁讲到眼湿湿。此外，两人正计划在剧集完结前，偷偷向剧组道具着手，为自己留下一件纪念品。问可有话想对身边拍档说？古佩玲哽咽表示：「很感恩可以入剧组，可以遇到咁夹、咁sweet、很会照顾人的风少，很多谢你平时体贴我的『论尽』，平日很容易受伤、不见东西，一直在我身边照顾我。」陈浚霆则指，剧集播出以来有好评亦有杂音，「有时候的确会影响到我们自己，但她处事比我更成熟、亦是很好的榜样，一直以来有赞有弹，但如果有成绩表，我相信我们是超额完成、合格的，多谢你令这件事更升华，我们千多集以来的时间没有枉过！」

古佩玲哽咽感谢好拍档陈浚霆的陪伴与照顾。

古佩玲想「偷」道具留回忆！

「风素CP」相伴千多集，感谢彼此所付出的一切。

好衬！

林淑敏「大小姐」成经典

林淑敏与许家杰的「莲辉CP」自《爱．回家之开心速递》播出以来，一直深受观众喜爱，林淑敏的出位演出更助她入屋，由午间节目主持转型成为「最佳女配角」，「大小姐」演出成为经典，而获得公司高层曾励珍大胆起用，更令她至今仍觉惶恐与感激；许家杰忆述初演剧集时经常饰演古惑仔角色，到「送水辉」以单元角色亮相，亦以骗徒形象初登场，谁知道收到剧组通知试造型，加入成为常驻角色，与「大小姐」之间的感情线及事业发展，成为剧集成长幅度最大的人物之一。

林淑敏笑指许家杰在她眼中像爸爸一样照顾她。

「莲辉CP」为观众留下好多美好回忆。

林淑敏记性差幸有许家杰相助

二人合作长近10年，早已建立深厚默契，林淑敏叹谓：「好多人不知道我有读写障碍与专注力不足的秘密，加上我曾患过癌症、试过休克，所以记性甚差、记忆力短暂。幸好有这位拍档为我抵挡，不论对白、走位都会适时提点，甚至只顾照顾我而忽略了自己。」许家杰亦表示一直受拍档关爱与照顾：「一次外景拍摄期间到邻近茶餐厅吃饭，竟然食物中毒，一个小时内呕吐5次、肚泻6次，本来打算顶硬上完成拍摄，但她见到我面色惨白、恤衫渗满汗水，收工后更胃抽筋与脱水痉挛，于是她二话不说开车载我到医院治理。」

林淑敏、许家杰的「莲辉CP」早已深入人心，两人似战友，更似家人。

林淑敏「大小姐」成经典。

许家杰感叹10年来几乎没放过假。

林淑敏无言感激

林淑敏透露与许家杰的默契已延伸至生活之中：「如果我有事，他一定是我打电话求救的头三位！」她忆述父亲生前长居加拿大，去年健康状态响起警号，自己却偏偏因护照过期无法立时出发，在徬徨无助下幸有许家杰陪伴支持：「在剧组开工之间，他载我到领事馆求领事签发特别许可。他逼我上车，到照相馆拍护照相，然后又载我到领事馆求领事。我一直觉得没有任何办法，但他坚持要我尽力尝试。尽管最后未能赶返加拿大，但很感谢他无比的支持！」

对于即将丢掉「铁饭碗」，林淑敏笑言不敢计算收入上的差距，许家杰则感叹10年来几乎没放过假。

《爱．回家之开心速递》落幕，相伴10年的一众演员早已如同家人一般。

林淑敏视许家杰如爸爸

许家杰称相比取得「最受欢迎电视拍档」奖项、双双成为广告代言人等「高光时刻」，彼此点滴累积的情谊与信任更弥足珍贵。在访问途中二人多次以拍档互相称呼，林淑敏坦言早已超越伙伴：「我已将他当成家人！」送水辉笑言虽然按年纪像姊弟，但其实自己更似哥哥，大小姐却甜笑指：「其实像爸爸一样！」而二人对「莲辉CP」结局均保持神秘，许家杰透露最后一集将有彩蛋，至于被指失去「铁饭碗」？许家杰表示：「当然会少一张长期饭票，但我希望能参演更多正剧，继续不断学习与保持好奇。」林淑敏则会把握时间与家人相处，腾出时间多陪伴母亲。