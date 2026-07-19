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「CM女王」川口春奈与日本国脚板苍滉被爆恋情 一同于市内街道约会 有指2人正商讨结婚计划

影视圈
更新时间：14:45 2026-07-19 HKT
发布时间：14:45 2026-07-19 HKT

31岁日本「CM女王」川口春奈与29岁现役日本国脚板仓滉昨日被爆交往，恋情曝光后随即成为日本娱乐圈焦点。《周刊文春》拍得二人于本月16日上午11时许，驾驶一辆属川口所有的名贵房车同时外出，板仓负责驾驶，川口则戴上黑色鸭嘴帽及眼镜低调现身副驾驶座，二人一同穿梭市内街道约会。

川口曾远赴荷兰探望板仓

据指二人其实已拍拖1年，期间川口更曾远赴荷兰探望正效力当地球会阿积士的板仓，足证感情认真程度。他们更已分别向家人及身边相关人士报告喜讯，现正商讨结婚日子，暂未有进一步公布。板仓滉性格随和亲切，深受队友爱戴；川口则以率真自然形象深入民心，二人最终决定携手共度余生。

板仓带领球队力争佳绩

板仓今届代表日本国家队出战2026年世界杯，并于原队长远藤航中途因故离队后，临危受命接任新任队长一职，带领球队力争佳绩。至于川口春奈，过去曾与格斗家矢地祐介拍拖约5年，双方于2024年因工作繁忙、聚少离多而分手。事隔约两年，终有新恋情。暂时双方的经理人公司未就恋情作出正式回应。

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