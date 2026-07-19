张伟文托方俊处理后事及资产 经理人爆年半冇冲凉斥护老院疏忽 网民：探佢𠮶啲人咁都唔知？

「靓声王」张伟文近年屡传健康转差，其好友方俊近日在社交平台连环发文，怒轰张伟文入住的护老院疏忽照顾，引发网民热议。方俊指控护老院在张伟文患上压力疮，又长达一年半从未离开病床，以及洗澡等问题上处理不善，已就此停止缴费，并向有关当局投诉。方俊在接受传媒访问时，提到张伟文已签署授权书，委托他在其死后处理身后事。

张伟文出现认知障碍症状

对于张伟文的近况，方俊近日接受传媒访问时证实，张伟文出现认知障碍症状：「有时认得，有时状态差...都唔知佢认唔认得。」但张伟文见到方俊时总会「依牙带笑」。方俊透露由于自己需到深圳照顾93岁高龄的母亲，回港探望张伟文的时间减少，但每次回来都必定第一时间探望。

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谈及张伟文的经济状况，方俊坦言张伟文早年出售物业，加上多次手术花费，积蓄已所剩无几。现时护老院的开支，部分来自政府数千元的津贴，其余则由他本人分担。方俊表示为免将来出现争拗，张伟文早已在圈中朋友见证下签署授权书，委托他在其离世后处理身后事及剩余款项，但没有正式到律师楼做平安纸，因为张伟文的资产不多。

方俊指张伟文长期进出医院

而方俊昨日（18日）连环在FB发文，以一篇致护老院的公开信，详细揭露张伟文在护老院的惨况。方俊指出院方在2025年1月才告知他张伟文的脑退化症（认知障碍症）已到不受控的地步，而且张伟文口腔经常感染引致发烧，长期进出医院，甚至因专科医生诊断出现抗生素抗药性，造成无药可治的局面。

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张伟文由于在过去一年半几乎没有落床，甚少没有洗澡，仅能抹身，对身心造成巨大创伤和折磨。方俊曾要求院方处理压力疮问题，但未见成效，因此从今年5月份起暂停缴交任何费用，直至张伟文能安坐起身及洗澡为止。方俊愤怒地表示，院方疏忽照顾造成无法弥补的创伤，不排除会向传媒公开事件及采取法律行动。方俊补充：「张伟文事情补充事宜，一年多没有冲凉（只有抹身），因当时伤口见骨不宜冲凉可以理解，但肉最近已经生番，所以我要求冲凉。一年多没落床座起身、没有糖尿病，感谢各界朋友关心。」

网民同情张伟文质疑方俊

事件曝光后，网民反应两极，不少人对张伟文的情况表现同情，留言问方俊：「点解唔同佢转院」、「报警送院」等。也有网民支持方俊追究到底，认为护老院有不可推卸的责任。另有部分网民对事件持保留态度，甚至质疑方俊：「其实最大问题系方俊」、「成年半竟然无人发觉？探佢𠮶D人有冇心探佢㗎？咁都唔知」等。

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