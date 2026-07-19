陈咏燊、张蚊拍住上为港人打气 透过「拍档电影」展弘扬团队精神｜名人杂志

去年大馆首办「香港电影的卧底世界」展览，访问策展人陈咏燊，当时他说︰「会争取适合我发挥的project，即使不合适，也会介绍畀其他人做。不放过任何机会，做大个饼，大家run落去！」去年展览自第3周起大排长龙，打卡照片「洗版」劲有Noise！陈咏燊兑现「做大个饼」承诺，今年同场地办「拍住上—光影里并肩驰骋的我们」展览，拉埋好拍档，美术指导张蚊受访，以60年代到2024年的「拍档电影」为题︰从《最佳拍档》系列、《纵横四海》到《特警新人类》等8出经典，展现电影、团队精神，逆市下为香港人打气，拍住上！撰文︰李志宏、摄影︰罗安强、陈咏燊服装︰CLUB MONACO

大馆展览带有象征意义

陈咏燊坚持原则，有工作机会就尽量促成，认为技能发挥不一定局限于电影，可以延伸不同创作范畴。过去1年的香港电影圈生态，身兼导演兼编剧的他，体会到「同行」的重要，「这段日子，我有导演朋友有戏开，同时也行家开工不足。」他出心出力「做大个饼」，是次展览带有象征意义，除向香港电影致敬外，同时凝聚业界力量，明言︰「我们需要拍档，相信拍档，互相支持。」

张蚊、陈咏燊合作无间，合力炮制《警察故事III超级警察》直升机低空盘旋震撼一幕。

陈咏燊拒加入《九龙城寨之围城》

「拍档电影」并非电影类型，陈咏燊、张蚊在选片上的准则，必须为来自不同年代的时装片，以反映当时的社会状态，电影语言。陈咏燊︰「有人建议加入《九龙城寨之围城》，但那是当代对80年代的想像，并非当时间创作，故无采用。」置景设计方面，《警察故事III超级警察》的直升机最引人注目，张蚊︰「本来想买架真直升机改装。」惟展览空间限制多，「最后改为自行制作，拆成多个部分，运入场地再组装。」

是次展览，影像环节大增量！陈咏燊揾到偶像许冠杰拍片支持。

张蚊展览并非追求重现

展览并非追求重现，而是取其精神再创作，陈咏燊︰「成龙电影中那架直升机，本身是蓝白色，我们重新设计外观，保留梯子，再加入细节。」张蚊补充要在艺术表达同观众体验之间平衡。「始终是展览，要考虑拍照效果是否理想，现在银色的机身，打卡效果突出！」又例如《最佳拍档显神通》中的机械人Crossover《特警新人类》RS1、《纵横四海》的倒转房间，及《最佳拍档》测谎机场景，配上声效就像主题乐园，「我们不只是制作几件道具。」张蚊说。

《最佳拍档之女皇密令》测谎机场景，拍档互相猜疑，呈现戏剧张⼒。

香港电影精神胜在够胆死

《最佳拍档》系列对陈咏燊影响深远，「是童年的美好回忆！新艺城开创先河，《最佳拍档之女皇密令》有飞行器穿越地铁等场面，当年那些高科技设计，感觉震撼！即使特效未如今天精细，胜在够胆死去做！」新艺城以一系列电影建立出强大IP︰《最佳拍档》、《开心鬼》、《英雄本色》系列，其思维、执行力启发他在于创作上的胆量。陈咏燊续说︰「还有90年代的UFO（电影人制作有限公司）」他钟情陈可辛镜头下中产世界，「它是关于知识份子的梦境，不是《侏罗纪公园》，不靠大场面，而是以人物关系、生活细节、时装美学建构时尚有质感的世界。」

《最佳拍档⼤显神通》联乘《特警新人类2》，两大机械人正面交锋，最终放下分歧，枪口对外。

张蚊偶像王家卫

张蚊小时候几乎每周都会入戏院，她11岁移居英国，比较深刻的作品有《开心鬼》、《富贵逼人》系列。其胞姊是电影人，张蚊14岁就到片场，迷上王家卫的世界。「王家卫、张叔平、杜可风、Wing Shya令我了解，原来香港电影可以做到每一格都是一张漂亮照片！」也因为王家卫，她投身电影美术行列，师承张世宏。

重现《黑玫瑰》住所场景，唤起一段因信任⽡解而留下烙印的往事。

去展览，看得最多是「不要触摸」告示牌，是次展览部份展品可以拿上手舞弄。

陈咏燊、张蚊最佳拍档

展览以「拍档」为主题，两人谈到从相识，到合作无间的点滴。陈咏燊2000年毕业于演艺学院，甫入行就跟马伟豪学写喜剧，当月薪编剧。2006年左右合拍片兴起，他无北上发展，工作量大减，转行做马会电视节目监制，离开电影圈10年；张蚊那时刚入行，做《军鸡》助理服装指导。后来演艺学院的同学，《夜王》导演吴炜伦找陈咏燊写剧本，陈咏燊依然得心应手，因缘际会自编自导《逆流大叔》，埋班时同已「升呢」美术指导的张蚊结缘。

张蚊、陈咏燊合作多年。

80年代的《最佳拍档》反映当时崇尚精英主义的风气。

陈咏燊、张蚊有火花

陈咏燊︰「我想重新开始，就揾未合作过的班底，监制（廖婉虹）向我介绍阿蚊。当时我是新导演，阿蚊好资深，我有点怕她。」对事不对人的张蚊，一句说话就收服了对方，「我说《逆流大叔》要拿走红色。」陈咏燊一头雾水，「听都未听过！但整套戏只要拿走其中一种颜色，风格就出来了！就是我想要concept！」一拍即合，接著拍档《饭戏攻心》系列，张蚊︰「多年年我同好多新导演合作，但同懂得编剧的导演合作，感受截然不同。我做《饭戏攻心》时，建议加入霓虹灯元素，他把我的想法转化成文字，发展成『有福叉烧』一幕重要情节。」张蚊是处女座，陈咏燊是金牛座，她说︰「追求完美又实际。我俩都好似，就是在败坏中寻找美丽的东西。」这是专属他们是「电影语言」。

蔡卓妍去年同今年都第一时间来「玩」展览！

《纵横四海》的上下倒置画廊场景，李佳芯玩得劲High！

许冠杰与王家卫

是次展览，陈咏燊得到偶像许冠杰拍片，自弹自唱力撑。张蚊︰「我只在春茗遥远见过王家卫！我又不敢过去打招呼。」她最近「升呢」做导演，拍毕《不得不好死》，「希望有一日，我的作品能够引起王家卫的注意。」去年展览有飞车场景， 今年则是直升机，下年整只船「大满贯」？陈咏燊灵机一动触，「真的无想过做船！《爱情梦幻号》？香港电影有没有出现过潜艇？」张蚊笑称︰「《孟波》啦！有游艇。」

（左至右）香港赛⾺会法律及合规事务执⾏总监詹秉礼、大馆馆总监张晶晶、《临时劫案》麦启光导演、《警察故事III超级警察》唐季礼导演、大馆文化艺术有限公司主席陈智思、香港电影⼯作者总会会长古天乐、东⽅表⾏董事总经理杨衍杰、香港动作特技演员公会会⻑钱嘉乐、策展⼈陈咏燊及《临时劫案》造型设计文念中，出席展览开幕酒会。

夏季展览 ︰「拍住上—光影里并肩驰骋的我们」

即日起至10⽉4⽇

上午11时⾄晚上7时

⼤馆01座警察总部⼤楼LG1楼及LG2楼复式展室

票务︰港币$30（标准票）／港币$20（优惠票，适⽤于全⽇制学⽣、60 岁或以上⻑者及残疾⼈⼠）／四岁或以下⼩童免费入场