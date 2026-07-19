64岁邓浩光息影20年近况曝光 暴瘦兼发线后移 曾与颜福伟传同性绯闻

昔日「飞鱼王子」邓浩光自2006年约满TVB后，已淡出幕前多年，转投儿时好友颜福伟旗下的药厂任职高层，二人一度传出同性绯闻。2019年，邓浩光退休享受生活，多年来甚少公开现身。邓浩光于今个月底便踏入65岁生日，近日有网民在社交平台分享合照，最光邓浩光最新近况。

邓浩光近照消瘦撞样郭耀明

邓浩光自辞去药厂高层职位后，一直保持低调，极少在公开场合现身，直到去年曾被网民路过教堂时巧遇，见到邓浩光出席友人婚礼。近日「旅游达人」Henry So在Threads上分享对比照，见到一行四人于2000年的合照，另一张相则时相隔26年的照片。照片中的邓浩光戴上粗黑框眼镜，对着镜头展露灿烂笑容，显得精神奕奕、状态相当不错。不过邓浩光的面容及身形，对比起昔日大只仔形象消瘦不少，而发线也微微后移，使整体脸型显得更为尖长，甚至有网民打趣指邓浩光与另一艺人郭耀明难以分别。

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邓浩光息影转投商界

现年64岁的邓浩光曾为香港游泳代表队的猛将，出身自游泳世家，退役后转战演艺圈，先后效力无线电视与亚洲电视，参演过无数经典剧集。邓浩光于2006年约满TVB后，便息影转投商界，出任「白花油王子」好友颜福伟的公司高层职务。

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邓浩光婚后育有一女

邓浩光于2014年曾为药厂亲自上阵拍摄广告，当时年过半百的他，大方展露一身精壮的肌肉，弗爆身形一度成为热门话题。不过邓浩光与颜福伟因工作上合作，而屡传关系亲密，导致绯闻传足多年。最终由颜福伟主动澄清，斩钉截铁指邓浩光不是自己心仪的类型，更亲口证实对方「非常直」，只钟情于异性。邓浩光于2002年结婚，育有一女。

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