区明妙飞赴冲绳拍写真圆梦 「解锁」水着Look呈现健康美｜名人杂志

25 岁邵氏小花区明妙（ Miu ），在今年书展中推出第二本个人写真集《明》，继前年第一本写真集《日月少女》，再度以其名字作为写真集主题， Miu 透露今次有更强烈的个人风格，「今次取自人名，除了代表自己的风格，亦想展现出自己个性中比较活泼、开朗的一面，所以和编辑及摄影师商量后，拍摄地选址了阳光与海滩的冲绳，因为我一向以日系风格拍摄，第一本书选择了台北，构思第二本书时，一直都想去日本拍摄的！」 Miu 表示第一本书尚未以泳衣造型示人，今次来到冲绳海边，亦配合主题「解锁」泳衣造型示人。撰文：李文伟、摄影：林宾尼、场地：将军澳中心 Kiztopia 分店

区明妙亲笔画送书迷

Miu 指今次除了靓相放题外，更亲笔绘制了旅行手帐给书迷，「想藉亲笔画的内容和大家拉近距离，上一次是写真集加散文，今次想以手帐分享更多内心感受和性格特点，所以写了字和画公仔，分享了这本书的制作和拍摄过程。而今次设计书名到书内的排版我也有参与，由拍摄、服装到商量主题，到排版印刷等，有很大的参与感。」除了构思写真外， Miu 的社交平台亦有不少靓相示人，她直言对于拍摄的构图、光线等都很讲究，因自小已是做模特儿入行，「在学生时代已经常做网店的模特儿，慢慢累积了一些经验，自己也很喜欢影相，所以在拍摄过程也很讲究，特别是拣相时也算挑剔。」

为配合主题，Miu今次会「解锁」泳衣造型，但会走健康性感路线。

区明妙是日本写真集铁粉，一直希望亲身赴日拍写真，今次能到冲绳取景可谓美梦成真！

区明妙自认日系写真集铁粉

今次解锁到日本拍摄的梦想， Miu 表示自小已是日系写真集的粉丝，喜欢的写真偶像包括今田美樱、有村架纯、小嶋阳菜，以及摄影师川岛小鸟的作品，「家中有一整箱的写真集收藏，都是日本的女演员和模特儿等，所以一直以来都很想可以亲自到日本拍摄写真，虽然前两年推出写真时不是在日本取景，但当下已非常开心，但想起当时没有经验、胆粗粗地去做，只是和摄影师去拍了一辑相，然后遇到出版社提出制作成写真，当中没有考虑太多。但这次第二本书，由前期开始构想，到现在步入制作后期，书展和动漫展的宣传活动也令我很期待，会举行签书会，届时也想 cosplay 或以书中造型与粉丝们见面。」

Miu今次高度参与制作，更从几千张相中精挑细选不到200张辑录在写真集中。

Miu的第二本个人写真集《明》取名自其名字，代表充满着其个人风格。

区明妙挨夜拣靓相

今次投入到制作过程中， Miu 从中感受到自己算是较有主见的人，也比较挑剔，因此制作过程也难免延长了，「这次旅程拍了几千张相片，我亲自选了 400 多张，但最后还要再次挑选，到书中不到 200 张。感觉第一本书时拣相比较容易，这次会觉得影到的相都好靓，但不想张张一样，所以都是精挑细选，我和经理人在群组中不断拣相，在过去一个星期，每晚都拣到凌晨时间。」

区明妙落力去水肿。

区明妙走开朗活泼路线

谈到相片尺度， Miu 说：「公司和前辈都觉得，仍走开朗活泼路线便可以了，都不建议我这个年纪大解放，所以都会是泳衣配合服饰的海滩 look 。但我觉得自己慢慢长大，也会进取些，会想拍些成熟一点、女人味一点的相片慢慢展示给大家看，所以再性感一点我自己是 OK 的，但可能留到下一本或再下一本书再推出，会更适合。」

Miu穿上日系运动服造型在棒球场拍美照，感觉好热血！

虽然今次尝试拍水着写真，但公司认为Miu年纪尚轻，不宜作大解放。

区明妙落力去水肿

除了为拍摄积极减肥以好身材示人， Miu 认为拍摄过程最讲究是状态，「要有精神和身体有没有水肿，所以拍摄时都会准备去水肿的物资，黑咖啡和柠檬水等，每朝都饮可以消水肿。（拍写真和平日拍摄有甚么不一样？）要生动一点，要与镜头互动有讲故事的感觉，有些写真集会选择摆拍，可能镜头上没有故事性，我会有些人设，参与到现场环境当中，好似拍摄学生造型时要想像自己是学生，会比较活泼、到处跑，咬着面包赶路等，会有很多这些设定。」

Miu指拍写真要与镜头互动讲故事，所以每个造型都有不同的动作设定。

在冲绳拍摄撞正暴雨，令她一度感到有点灰，幸而最后转念拍雨中撑伞相。

区明妙雨中拍摄有味道

Miu 表示有收集粉丝的意见，首次以水手服造型以及日系运动服造型示人，「我最喜欢是运动服造型，因为是行程最后拍摄的，是旅程阳光最好的一日，可以展现到书的主题给大家看。而谈到校服，大家都会联想到水手服，我自己也很少穿运动服拍摄，这次更到棒球场取景，拎住棒球装备示人。」 Miu 又提到在冲绳拍摄的 4 日行程中，却撞正当地暴雨，「当下心情都有点灰的，一直想怎么办，来到冲绳却没有蓝天白云，所以我们都即时构思，有一辑相片是在雨中撑伞拍摄，原来亦有另一种味道。」

拍摄期间，Miu除积极减肥，还每朝饮黑咖啡和柠檬水去水肿。

区明妙望能带对手入戏

有「御用学生妹」之称的 Miu ，之前曾在《黑色月光》扮演「少年黄翠如」，以及在《正义女神》中挑战 15 岁少年犯，演出受到观众注目，「上次与佘诗曼合作，感觉在法庭上大家距离好远，但她的眼神充满演技，令你看着她便有信心做好演出，是一位很犀利的前辈，希望自己身为演员，有朝一日都可以帮对手入戏。」 Miu 期待公司开拍更多剧集，希望在新作中挑战更多不同元素的角色，除了等待新作开拍，她亦积极参与内地网剧及短剧试镜，她亦会与女团 MORII GIRLS 拍摄更多跳舞片段分享给大家，「之前因为忙于写真，暂停了女团的活动，接下来想拍摄更多作品给大家看。」

Miu影写宥有收集粉丝的意见。

喜爱摄影的Miu，自爆有一个隐藏社交帐号，当中有不少出自于她镜头的相片。

Miu曾在《黑色月光》扮演「少年黄翠如」，及在《正义女神》中饰演少年犯。

区明妙纪录成长