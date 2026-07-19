陈柏宇20周年演唱会邀MC任嘉宾斗唱掀高潮 太太与囡囡现身舞台劲温馨 Encore与歌迷玩自拍

陈柏宇（Jason）一连三场的红馆骚《Jason Chan Live in Frames 20周年演唱会》昨晚（18日）举行头场，演唱会以微电影《人生四格》贯穿，整晚大部份时间都是以歌会友，当唱到《本能寺》时，陈柏宇走到台侧的小舞台上，之后舞台升到两层楼高，与山顶观众拉近距离。

陈柏宇锡爆女儿和太太

陈柏宇在唱出《永久保存》时，台上播出他成长片段，当中更有女儿刚出世时的照片，而一家四口亦在台上的「照相馆」中现身，场面温馨之余，亦令观众大感惊喜。演唱期间，陈柏宇忍不住锡了2个女儿和太太符晓薇，之后他又与太太及女儿走到台的另一边继续唱，虽然他问太太是否可唱两句，不过遭拒绝，亦叫女儿跟大家打招呼，大女Abigail非常识做，经常锡细妹外，亦不时向观众挥手及跟大家讲Hello，相反细女Audrey较怕丑，全程零反应，搞到他忍唔住问太太是否因为太耐冇返屋企，所以细女嬲了他。而在太太与女儿落台前，陈柏宇亦忍不住嘴咀太太，他笑言因近3、4个月带了很多音响器材返家练歌，虽然太太是听过他唱最多live的人，但太太就表示听到想呕。

陈柏宇与MC合唱掀起高潮

之后MC张天赋以嘉宾身份现身与陈柏宇合唱《命案》和《小心地滑》，即掀起高潮，引来全场大叫，唱完后陈柏宇大赞不舒服的MC贴心，彩排时已戴口罩，而两人讲到相识经过，MC指在IG中回复陈柏宇打羽毛球的story，之后两人更约出来打波，陈柏宇指MC现在有电单车车牌，而自己的电单车放在车房中，笑言若对方想揸的话自己可续牌给他揸，之后陈柏宇表示有小礼物给MC ，但叫他不要期望太高，随后便唱出《一千种恋爱》，收到惊喜的MC表示这首歌是自己心目中陈柏宇歌曲中的Top 3，小时候也有唱过来识女仔，所以彩排时也有问会不会唱，可惜知道歌单中没有，没想到陈柏宇用这方法送给自己，所以好开心，之后陈柏宇拿著手机与MC影「全世界隔得最远的自拍」，影完后MC自嘲说：「其实我哋身高差唔多，唔使踎。」惹来全场爆笑。

陈柏宇与歌迷玩自拍

演唱会尾声，陈柏宇表示多谢家人和观众的支持，他指自己喜欢在台上讲故事，但唱歌时就不喜欢说话：「除非开Talk Show，其实我个骚有好多讯息想表达，仲有两日畀你哋思考吓，同埋今次卖飞好理想，所以冇乜卖飞压力。」他又搞笑地赞即将踏入43岁的自己Keep得好：「我个样得唔得？虽然今年系庆祝入行20周年，但外国人以为我刚入行，以为我童星出身。」 其后他又指要多谢自己，因自己为了唱歌给大家听，住了两星期酒店：「我个女有小小鼻涕，我即刻唔敢返屋企，底裤都唔敢攞，几惨呀！我喺IG见到啲父女staycation 片，几想喊，几挂住佢哋！」又感性表示虽然自己并非超人，但每次都俾心机唱到最好，希望下次开演唱会的时候大家也会买飞。Encore时，陈柏宇再出场唱三首歌，虽然期间他表示唱到「急尿」，但也兴奋地拿著相机在台上走来走去与歌迷玩自拍，但摄影技术麻麻的他拍出来的不是爆光就是失焦，而演唱会在唱出最后一曲《别来无恙》后完结。