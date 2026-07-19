庄雅婷公开医院私密片为老公护航 互动揭真实关系 回应钟培生「追仔论」：6个无可能

「最年轻区议员」庄雅婷（Angel）近日为百亿富三代老公钟培生诞下女儿，但钟培生却在网上节目中，公开要求老婆「生五子一女」，并扬言会继续「追仔」，引来网民猛烈炮轰，批评其言论不尊重女性。面对丈夫受到批评，庄雅婷昨晚（18日）透过IG限时动态为老公护航，但同时坚定地表明自己的立场。

庄雅婷医院影片晒恩爱

庄雅婷昨晚分享在医院休养的影片，见到其状态略显疲倦，但庄雅婷望向镜头露出微笑。之后庄雅婷将镜头转向在旁陪伴的老公，见到钟培生正躺在床上碌手机，在发现被拍后，钟培生表情轻松与庄雅婷互动。

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钟培生留守医院陪庄雅婷

庄雅婷在影片中配文，为老公钟培生解释：「FACT：BABY DADDY连续四晚系（喺）医院寸步不离，大少爷只玉手仲比（畀）我捏到瘀晒」，力证钟培生在其生产期间贴心陪伴，对庄雅婷的爱锡。

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庄雅婷转发钟培生澄清影片

庄雅婷另一帖文却转发钟培生为「追仔」言论解画，影片中，见到钟培生坐在电竞椅上，表情严肃地为自己辩解，重申其「家事无须向外人交代」的立场，并再次强调自己确实想要六个小孩。庄雅婷在转影片时，甜蜜地写下「AWEE SO SWEET LOVE YOU TOO」，对钟培生示爱，却又补充一句「但6个系无可能，你继续发你个春秋大梦」，明确拒绝生六胎的要求。

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