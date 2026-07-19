XiX办暂别演唱会宣布休团 两成员赴美升学 Eric Kwok预言Crystal最快结婚生B

Eric Kwok（郭伟亮）旗下女团XiX四位成员缪昀希（Charlotte）、良玳莹（Crystal）、邓晓殷（Kiele）及杨秉颐（Caitlin），在（18日）西九文化区举行《微笑击败全世界》暂别演唱会，作为女团首次及最后一次公开演唱会，吸引超过二百位亲朋及粉丝到场。XiX以粉色娃娃裙登上舞台青春少女味爆灯，连续跳唱歌曲《SiS》、《你唔明㗎喇》及《Candy Ball》炒热全场气氛，Eric Kwok作为经理人及音乐总监亦格外紧张，全程在台侧认真望实，但亦不时展露微笑，为演出顺利展开感到欣喜。

XiX多才多艺

XiX四位成员演唱多首原唱及翻唱歌曲，不论广东话、英语或国语歌都难不到四位成员，更在演出里亦突破界限，首次执起乐器夹Band合唱《情人》一曲，由Kiele弹钢琴、Charlotte吹长笛、Crystal及Caitlin弹结他合唱，并由Eric Kwok担任限定指挥率领团员完成演奏，Charlotte事后自爆已八年未吹过长笛，Crystal更为弹结他拆走gel甲，更解锁亲手为Charlotte戴上隐形眼镜的技能，随即被Eric Kwok笑言贪靓！

Kiele感谢父亲支持追梦

进入团员独唱环节，Kiele感谢父亲推动她追寻音乐梦想，并独唱出多年前用来学广东话与拼音的《祝君好》；Charlotte作为跳舞担当未选择最擅长的跳唱，反而挑战慢歌《无条件》，Kiele后来坦言Charlotte的歌声令三位队友在后台大喊；Crystal演绎自己亲手填词的Rap前，已率先在舞台爆喊，连Eric Kwok也忍不住捧一盒纸巾上台，笑指：「Crystal姐，妳喊到咁点唱歌呀？」最后Crystal演唱时再难忍落泪，三位队友旋即冲上台拥抱支持，成为全晚最温馨、姊妹情深的画面之一。最后XiX在Encore演唱慢歌版《SiS》纪念彼此的姊妹情，作为告别亦在落幕前相拥而哭，并在谢幕正式宣告XiX休团。

Crystal变大喊包

演唱会后，Eric Kwok携同XiX四位成员一同接受访问，全场最大喊包Crystal笑言在台上没有爆喊、只是太热流汗，但亦感谢Eric送上纸巾解困；Kiele觉得最后一次唱慢版《SiS》成为最大泪点，回想过去四姊妹一同经历的欢笑与泪水格外感人，Crystal则表示：「今次真系第一次望住佢哋几个嘅眼睛，就忍唔住好想喊！」Eric随即打趣原来她在过去五年都没有正眼望过大家，难怪平时对她训话时都似乎心不在焉。

Caitlin自夸100分

对于是日演出，Caitlin直言为大家表现打满分：「我会畀100分！虽然头三首歌已经跳错好多、之后又唱错歌词，但我觉得系呢五年表演咁多次入面，最享受、最放松同最有Feel嘅一次，所以畀100分！」但经理人Eric Kwok竟然话四位表演无分，令四位少女瞬间一呆，他解释指：「冇分！因为有啲事唔可以用分数嚟衡量！」见证她们一路走来经历许多突破、不断超越自我，就算叫她们不要哭也停不下来：「但我真系好Proud of佢哋，因为准备演出嘅时间唔多，最紧要佢哋享受到成个演唱会，所以我好满意！畀返100分佢哋啦！」XiX谢幕成为休团一刻，虽然她们将于8月在侧田演唱会上担任嘉宾，但四位成员亦一致认为休团不过是「逗号」而非旅程的「句号」，分别在各方面装备自己后，将会有重聚、继续展开追梦旅程的一日。

Charlotte明年考公开试

Kiele与Caitlin将在暑假后赴美继续升学，在本地就读大学的Crystal则期待交换生计划能带自己去美国与两位团员相聚；明年应考公开试的Charlotte，则明言经过是次演唱会后增添极大信心：「一路上好多嘢都唔敢去做，但经历呢次演唱会，觉得其实DSE都唔系一个好大嘅难题，只系人生嘅其中一部份，所以尽力就OK啦！」并透露中学校长今晚亦有到场支持演唱会，令她在兼顾学业与演艺事业上得到很大支持。休团后，四位成员都会在学业外追寻音乐梦想，但Eric则预言Caitlin将会成为商业女强人、Kiele会成为著名大律师、Crystal或会很快变成家庭主妇生四个小孩、Charlotte则仍是未知之数中，令Charlotte自嘲因为钟意食飞机餐会成为空姐。