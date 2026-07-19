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Mel C@Spice Girls告别不婚主义 与男友Chris英国秘密行礼 「碧咸嫂」Victoria因世界杯被逼缺席

影视圈
更新时间：00:15 2026-07-19 HKT
发布时间：00:15 2026-07-19 HKT

英国传奇女团Spice Girls成员Mel C（Melanie Chisholm）终于结婚了！有指现年52岁的Mel C已定于在英国时间本周末与原籍澳洲的编剧兼导演男友Chris Dingwall举行秘密婚礼，届时她的辣妹队友都会到贺。
消息指Mel C与比她年轻几岁的Chris会在风景如画的英国湖区举行婚礼，届时Geri Horner、Mel B（Melanie Brown）和Emma Bunton都会出席，唯独是「碧咸嫂」Victoria Beckham要留在美国陪老公碧咸（David Beckham）睇世界杯决赛。虽然Victoria人唔到，但她和其他辣妹一样都极度戥Mel C开心，知情人士透露：「所有女孩都为她（Mel C）感到高兴……她们都非常兴奋，因为她们从未见过她这么开心。」

Mel C靠名人软体牵线坠爱河

以往Mel C是不婚主义者，曾与物业发展商Thomas Starr拍拖10年、并育有一女，但最终于2012年分手；及后她又与其前经理人Joe Marshall交往，但二人已于2022年分开。直至前年Mel C与曾任模特儿、现职编剧兼导演的Chris公开恋情，并自爆二人是在名人约会软件Raya上相识。今年5月，她透露新专辑《Sweat》的部分创作灵感来自Chris：「录制这张专辑没多久，我就遇到了新的对象，我坠入了爱河，所以整张专辑的情感都呈现出一种奇妙的起伏──从心碎到新恋情的兴奋。」她又大赞Chris性格随和有趣，跟她志趣相投，二人常常一起健身。亦是Chris令她改变不婚主义，众辣妹队友已先后结婚，她们都担心Mel C会孤独终老，如今见她觅得良人，众姊妹亦大呼「饮得杯落」！

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