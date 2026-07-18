陈欣健出书拒爆娱乐圈秘闻 认曾对汪明荃心动 : 佢值得更好的男人 转型成艺人全因在许冠文一餐饭

陈欣健今日（18日）到湾仔书展为推出的新书《陈欣健 我的风云往事》宣传，并邀请了多位圈中朋友到场力撑，当中包括：许冠文、汪明荃、谢宁、刘天兰、杨受成博士、霍汶希、乐易玲、向华强、叶子楣、魏秋桦等。

陈欣健计划之后出下集

陈欣健表示，自传是纪录自己由出世至1976年所遇见的经历，但强调不会爆娱乐圈秘闻，原因包括：「我不钟意坊间太多假新闻，以及不会消费我的朋友。」陈欣健已计划推出完这本新书之后，日后将推出下集。陈欣健在台上分享时，爆当年警察学堂出来认识向华强妈妈，当时伯母觉得他靓仔，所以要给他二百元而结缘，又爆自己唱歌给杨受成博士听已经几十年，但却没有签他为旗下歌手。

汪明荃爆圈中很多女生倾慕陈欣健

陈欣健与汪明荃（阿姐）及许冠文一起接受传媒访问，陈欣健在新书内加入初恋女友照片，他解释，因为初恋是最难忘，事前已问准老婆。阿姐表示，早在60年代丽的训练班认识陈欣健，陈欣健透露，当时合作拍剧《孖生姊妹》是由梁舜燕介绍认识阿姐，问陈欣健当时可有对阿姐心动？他说：「一定有，但她值得有一个比我更好的男人，因为阿姐不单靓女，最欣赏是她为人态度，她拍剧远比监制或导演紧张，她是一个很值的人又不爱玩，否则我们已经在一起，哈哈！阿姐是个不怒而威的人，她不笑的时候会令我以为自己做错事，所以我们无拍过吻戏，也不会伸脷。哈哈！（你也有留意到新闻？）怎会不留意，因以为是讲我，好彩我很少在TVB拍剧。」阿姐则大爆，圈中有很多女生也对陈欣健倾慕，许冠文即提议他这本书应该改名为「我的风流往事」。

陈欣健教许冠文𠱁老婆

陈欣健指出，当年自己由警察转型成为艺人，全因在许冠文家中的一餐饭，当年陈欣健提及想转行，许冠文指他的性格太浪漫，不适合做有规律的警察，便叫他转行拍戏。陈欣健即对他说：「转行后揾唔到食你养我。」许冠文觉得，陈欣健性格浪漫又感性，朋友遇上问题时，最爱致电给他求助，又指陈欣健与人沟通上非常有技巧，许冠文有一次跟老婆吵架，便相约陈欣健吃饭，怎知对方不是与他研究问题所在，而是带他吃喝玩乐，令你忘记问题所在，更透露：「他曾教我，对着女士只是口讲，是完全没用，最重要是讲话期间，要轻摸对方的手或肩膊，我回家一试，真的很有效。」问到许冠文可想过把陈欣健的自传拍成电影？他认为可拍喜剧，不过喜剧难拍，他至今仍未找到能超越自己以往的题材，所以没有再拍喜剧，他说：「最怕大家会说［又系𠮶啲嘢］，有朝一日再拍就算失败也好，也要跟过往的不一样，现在我正盘算着这问题。」他又赞陈欣健能帮在生的人破地狱，更有感应匪徒想法的神奇力量。

汪明荃称罗家英落选心情未受影响

另外，罗家英未能当选新一届八和会馆主席，阿姐指他没事，心情几好，选不到更好，不用太辛苦，而且家英哥明天也会到书展为新书宣传，阿姐也会到场支持。问她的甲状腺的情况如何？阿姐自爆，与食错药有关，她说：「其实我吃多了甲状腺药，现在调节剂量便没事，不过我的脚受筋膜发炎影响，怀疑帮我按摩的师傅太大力所致。」