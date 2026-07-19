Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

翁虹拎住近40万金饰逛街 计划每年豪气买黄金 储定家传金器给女儿做嫁妆

影视圈
更新时间：14:30 2026-07-19 HKT
发布时间：14:30 2026-07-19 HKT

57岁的「冻龄女神」翁虹，自1989年摘下亚洲小姐冠军桂冠后，美貌与状态数十年如一日，仿佛不受岁月侵扰。近年她与老公刘冠廷及女儿刘莳虽然因工作和学业分隔两地，但一家三口感情依旧甜蜜。翁虹在中港两地频繁走动，除了工作，也常与朋友相聚，继早前探访「慈善女皇」赵曾学韫的10亿豪宅后，近日她又接受一位认识逾30年的闺密Kitty所托，执行一项「黄金任务」，原来是将闺密的母亲留下的陈年金器拿去估价，没想到结果让她大为震惊。

翁虹帮闺密拿金饰估价

影片中，翁虹的闺密Kitty捧出一个沉甸甸的首饰盒，里面装满了她母亲数十年前留下的黄金饰品，部分金器历史更长达50年。由于Kitty对黄金行情不甚了解，便委托人脉广、见识多的翁虹帮忙处理。翁虹打开盒子瞬间，也被眼前一片金光闪闪的景象吓了一跳，为了不负好友所托，她带著这批极具纪念价值的「传家之宝」，前往相熟的金铺进行专业估价。翁虹看著这些充满年代感的金猪、龙凤镯及金牌，不禁感叹其背后承载的深厚母爱与祝福。

相关阅读：翁虹下厨慰劳二姐 姊妹曾为钱断绝联络10年形同陌路 拥抱痛哭剖白：真的很难过

翁虹发现买金升值潜力惊人

在金铺内，翁虹对这批黄金的价值充满好奇，起初她保守估计约250克，后来大胆猜测有350克，但金铺专家称重后，公布的数字远超她的预期。这批总重达397.54克的黄金，按照当日金价回收，估值竟高达38万8千多港元。专家更指出，若以数十年前的价格计算，这批金器的成本大约仅为7万9千元，如今增值超过31万，让翁虹惊讶得目瞪口呆，大赞闺密母亲「高瞻远瞩」，这项投资的回报率实在惊人。

翁虹计划每年储黄金做女儿嫁妆

这次的「黄金任务」不仅让翁虹大开眼界，更触动了她为女儿长远规划的念头。她坦言，其实自己早就有个想法，想从女儿出生开始，每年生日都为她购买与年龄等重的黄金，作为她未来的嫁妆或创业基金。可惜这个计划一直未付诸实行，她感叹：「错过了，错过了」如今亲眼见证黄金的增值潜力，她坚定地表示：「自此之后，我开始要买金。」翁虹决定从现在起为女儿储备这份「黄金厚礼」，为女儿的未来提供一份实在的保障。

相关阅读：翁虹罕与「分居」老公合体 18岁索爆女儿美国高中毕业 为囡囡耗时半年做一物

最Hit
筲箕湾一带暂停食水供应，水务署派出水车。
01:08
筲箕湾停水︱多幢大厦无食水 酒楼餐厅营业受影响 水务署派水车应急
突发
2小时前
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为自由 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为兴趣 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
生活百科
16小时前
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
生活百科
4小时前
世界杯2026｜英格兰6：4法国夺季军 麦巴比压美斯成史上入球王
02:29
世界杯2026｜英格兰6：4法国夺季军 麦巴比压美斯成史上入球王
足球世界
8小时前
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
影视圈
19小时前
方嘉柏 (左图左二) 与101岁余老太 (左图左) 开心聚会 相片截图来源： 谢玲玲IG@hlingling
方嘉柏与101岁余老太开心碰杯
马圈快讯
23小时前
星岛申诉王｜越南酒店恐怖经历 男员工擅闯入房 港女春光乍泄 投诉无门
星岛申诉王｜越南酒店恐怖经历 男员工擅闯入房 港女春光乍泄 投诉无门
申诉热话
6小时前
1999年台中潘阿爱3母女命案。 中时资料图
奇案解密｜台湾三母女遭割头分尸 杀人魔吴应弘：若没被捕明年我要替她们做忌
奇闻趣事
8小时前
中森明菜重返萤幕狂手震 与近藤真彦、梅艳芳、松田圣子陷多角恋 屡被背叛曾轻生轰动一时
中森明菜重返萤幕狂手震 与近藤真彦、梅艳芳、松田圣子陷多角恋 屡被背叛曾轻生轰动一时
影视圈
6小时前
居港日本妹惊讶香港「无人偷伞」！慨叹日人不敢在公共场合放低遮 网民揭露背后真相......
居港日本妹惊讶香港「无人偷伞」！慨叹日人不敢在公共场合放低遮 网民揭露背后真相......
生活百科
5小时前