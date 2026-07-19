翁虹拎住近40万金饰逛街 计划每年豪气买黄金 储定家传金器给女儿做嫁妆

57岁的「冻龄女神」翁虹，自1989年摘下亚洲小姐冠军桂冠后，美貌与状态数十年如一日，仿佛不受岁月侵扰。近年她与老公刘冠廷及女儿刘莳虽然因工作和学业分隔两地，但一家三口感情依旧甜蜜。翁虹在中港两地频繁走动，除了工作，也常与朋友相聚，继早前探访「慈善女皇」赵曾学韫的10亿豪宅后，近日她又接受一位认识逾30年的闺密Kitty所托，执行一项「黄金任务」，原来是将闺密的母亲留下的陈年金器拿去估价，没想到结果让她大为震惊。

翁虹帮闺密拿金饰估价

影片中，翁虹的闺密Kitty捧出一个沉甸甸的首饰盒，里面装满了她母亲数十年前留下的黄金饰品，部分金器历史更长达50年。由于Kitty对黄金行情不甚了解，便委托人脉广、见识多的翁虹帮忙处理。翁虹打开盒子瞬间，也被眼前一片金光闪闪的景象吓了一跳，为了不负好友所托，她带著这批极具纪念价值的「传家之宝」，前往相熟的金铺进行专业估价。翁虹看著这些充满年代感的金猪、龙凤镯及金牌，不禁感叹其背后承载的深厚母爱与祝福。

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翁虹发现买金升值潜力惊人

在金铺内，翁虹对这批黄金的价值充满好奇，起初她保守估计约250克，后来大胆猜测有350克，但金铺专家称重后，公布的数字远超她的预期。这批总重达397.54克的黄金，按照当日金价回收，估值竟高达38万8千多港元。专家更指出，若以数十年前的价格计算，这批金器的成本大约仅为7万9千元，如今增值超过31万，让翁虹惊讶得目瞪口呆，大赞闺密母亲「高瞻远瞩」，这项投资的回报率实在惊人。

翁虹计划每年储黄金做女儿嫁妆

这次的「黄金任务」不仅让翁虹大开眼界，更触动了她为女儿长远规划的念头。她坦言，其实自己早就有个想法，想从女儿出生开始，每年生日都为她购买与年龄等重的黄金，作为她未来的嫁妆或创业基金。可惜这个计划一直未付诸实行，她感叹：「错过了，错过了」如今亲眼见证黄金的增值潜力，她坚定地表示：「自此之后，我开始要买金。」翁虹决定从现在起为女儿储备这份「黄金厚礼」，为女儿的未来提供一份实在的保障。

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