冯素波爆二公主沈芝华瘫床数月刚康复 预告82岁生日办演唱会 闻前辈梁爱离世：我都排紧队

冯素波（波姐）近日在社交平台上分享为「七公主」中的「二公主」沈芝华庆祝80岁大寿。今日（18日）她到书展出席活动时就指沈芝华早前扭亲腰，瘫床休息了几个月后康复，所以就约她食生日饭。下月7日将是波姐82岁生日，问到时是否也会跟她们食饭庆祝生日？波姐指正日将会在荃湾大会堂举行生日演唱会，笑指有想过是否要在台上切蛋糕，不过就要先申请：「到时二公主沈芝华同李琳琳一定会嚟，姜大卫就睇吓使唔使开工。（其他公主嚟唔嚟？）佢哋得闲就嚟，（上台合体？）佢哋唔系唱歌嘅，所以唔会。」

冯素波豁达谈生死

提到资深演员梁爱离世，波姐指对方是前辈，曾跟对方饮茶，但是否合作过就忘记了，又豁达地说：「我都排紧队，资深艺人系咁架啦，所以今日有得开心就开心，扯开怀处就扯开怀。今日做得几多就今日做，明日你唔使为我流眼泪。」