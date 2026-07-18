Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯素波爆二公主沈芝华瘫床数月刚康复 预告82岁生日办演唱会 闻前辈梁爱离世：我都排紧队

影视圈
更新时间：23:15 2026-07-18 HKT
发布时间：23:15 2026-07-18 HKT

冯素波（波姐）近日在社交平台上分享为「七公主」中的「二公主」沈芝华庆祝80岁大寿。今日（18日）她到书展出席活动时就指沈芝华早前扭亲腰，瘫床休息了几个月后康复，所以就约她食生日饭。下月7日将是波姐82岁生日，问到时是否也会跟她们食饭庆祝生日？波姐指正日将会在荃湾大会堂举行生日演唱会，笑指有想过是否要在台上切蛋糕，不过就要先申请：「到时二公主沈芝华同李琳琳一定会嚟，姜大卫就睇吓使唔使开工。（其他公主嚟唔嚟？）佢哋得闲就嚟，（上台合体？）佢哋唔系唱歌嘅，所以唔会。」

冯素波豁达谈生死

提到资深演员梁爱离世，波姐指对方是前辈，曾跟对方饮茶，但是否合作过就忘记了，又豁达地说：「我都排紧队，资深艺人系咁架啦，所以今日有得开心就开心，扯开怀处就扯开怀。今日做得几多就今日做，明日你唔使为我流眼泪。」

最Hit
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
影视圈
4小时前
01:13
5游客北海道自驾遭JR列车撞 消息：其中一名伤者为东九龙交通部警员
突发
1小时前
翁静晶揭秘「捉黄脚鸡」由来 「X先生」瞒阿姐级女友偷食15分钟改写一生 惊动警界猛人出手
翁静晶揭秘「捉黄脚鸡」由来 「X先生」瞒阿姐级女友偷食15分钟改写一生 惊动警界猛人出手
影视圈
6小时前
「洗米嫂」陈慧玲晒性感泳照 身材Fit过少女 10岁细女Damiana近照样貌似足爸爸周焯华
「洗米嫂」陈慧玲晒性感泳照 身材Fit过少女 10岁细女Damiana近照样貌似足爸爸周焯华
影视圈
7小时前
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
02:34
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
申诉热话
14小时前
海洋公园企鹅变「世界杯神算」四强战果神准！阿根廷/西班牙决赛心水系呢队 网民：有见地！
海洋公园企鹅变「世界杯神算」四强战果神准！阿根廷/西班牙决赛心水系呢队 网民：有见地！
生活百科
7小时前
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
投资理财
2026-07-17 17:10 HKT
方嘉柏 (左图左二) 与101岁余老太 (左图左) 开心聚会 相片截图来源： 谢玲玲IG@hlingling
方嘉柏与101岁余老太开心碰杯
马圈快讯
8小时前
以为「每日执两千」好好赚？大学生揸的士一年半果断「斩缆」 爆背后暗涌：随时影响一生前途！
以为「每日执两千」好好赚？大学生揸的士一年半果断「斩缆」 爆背后暗涌：随时影响一生前途！
生活百科
9小时前
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
家居装修
17小时前