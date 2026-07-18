郑启泰遗作义卖筹款 胞妹提亡兄落泪未婚妻低调支持 罗霖以红宝石戒指连系母女情

已故艺人郑启泰胞妹郑启晞、堂哥郑恕峰、罗霖、冯素波、可宜、戚黛黛及樊亦敏等今日（18日）到书展出席郑启泰生前未完成作品《触格物语》新书分享会，郑启泰父母亦有现身，郑启晞会上提起哥哥时讲到喊。郑启晞受访时指筹备这本书用了两年时间，哥哥离世时只留下6个故事，而自己沉淀一年后就找他的朋友接手写，又指今次书籍印了1000本，收益将会捐给香港防癌会，她指这是哥哥的遗愿，也希望能够出第二版，延续哥哥的精神。提到她刚才讲到喊，她坦言每个钟也会想起哥哥，而她亦表示跟哥哥的未婚妻王雁芝及女儿Kayla关系好，王雁芝今日亦有到场，但因低调未有现身。

罗霖忆癌逝母亲眼湿湿

身为郑启泰好友的罗霖表示出写真集也会找对方做司仪，觉得郑启泰为人欢笑和正能量，故他当时走得很突然，自己也未能接受。她透露今次在郑启泰遗作写的难忘物件是手上的红宝石戒指：「因为只戒指本嚟系我戴嘅，但妈咪好钟意，所以改细咗畀咗妈咪戴，但3年前妈咪患肝癌离世前，佢叫我将戒指改番大size畀返我，所以呢只戒指好代表到我哋母女间嘅连系。」虽然妈妈已离世3年，但罗霖仍未放低，讲起妈妈时更眼湿湿。