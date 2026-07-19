81岁秦沛满头白发老当益壮 徒手健身展现神级体能 女儿姜丽文惊讶：活得像18岁

资深演员秦沛虽然已届81岁高龄，但他的身心状态却完全不像一位古稀之年的长者。近日秦沛女儿姜丽文在社交平台分享多段与爸爸的温馨互动，影片中秦沛虽然满头白发，却展现出惊人的活力，在户外不但健步如飞，更兴奋地小跑步，步伐轻快，精神饱满。另一段影片更令人惊讶，只见他在家中，利用掌上压辅助器，轻松完成标准的掌上压，随后更一脸轻松地对著镜头展露招牌笑容，臂力与体能状态绝佳。除了展现硬朗的一面，秦沛亦有活泼的时刻。姜丽文分享了与父亲在日落时分共舞的影片，父女俩随著音乐惬意起舞，让姜丽文不禁在帖文中写下「爸爸活得像18岁」，盛赞父亲状态年轻，活力十足。

秦沛三代同堂弄孙为乐

秦沛的儿子姜文杰今年5月喜获千金，让秦沛正式荣升为爷爷，一家人三代同堂，幸福满泻。早前姜文杰亦分享过父亲抱著孙女的照片，当时秦沛流露出无比满足的笑容，可见他非常享受弄孙为乐的时光，温馨的画面融化了无数粉丝的心。如今有孝顺的子女和可爱的孙女承欢膝下，享受著天伦之乐，也是他保持心境年轻，身体强健的最大动力。

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秦沛大半生贡献演艺事业

从姜丽文分享的生活照中，可以看出秦沛退休后的生活过得相当惬意，作为一位在演艺圈备受尊敬的前辈，秦沛将大半生奉献给了银幕，塑造了无数经典角色。秦沛的经典电影作品包括《癫佬正传》及《新不了情》，他更凭这两部作品两度勇夺香港电影金像奖「最佳男配角」，其中《癫佬正传》亦为他赢得台湾金马奖「最佳男配角」。在电视剧方面，他参演过《射雕英雄传》、《创世纪》及《九五至尊》等多部脍炙人口的剧集，并于2008年获TVB颁发「万千光辉演艺大奖」。

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