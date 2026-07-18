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广末凉子46岁生日演唱会华丽复出 走出车祸及袭击阴霾重返舞台 传第三度结婚嫁不伦主厨

影视圈
更新时间：22:30 2026-07-18 HKT
发布时间：22:30 2026-07-18 HKT

「20世纪末最后的美少女」广末凉子今日（18日）迎来46岁生日，在东京举办生日演唱会宣告复出。而近日日本传媒更盛传，她可能将与米芝莲人气主厨鸟羽周作再婚。两人在2023年爆出「双重不伦」风波并各自与原配离婚后，目前感情状态依然稳定，日本大众都关注她何时宣布再婚。

广末凉子车祸后袭击医护人员被捕

这场复出演唱会对广末凉子来说得来不易。回顾去年4月，她经历了令各地粉丝震惊的车祸，当时她载著经理人于静冈县高速公路追撞大型拖车，现场更无明显煞车痕迹。更让人惊讶的是，送医后她因情绪失控袭击医护人员而遭警方拘捕，随后证实罹患躁郁症及甲状腺机能问题，需要全面停工休养。经过近一年的休息，她终于挺过低潮，选在46岁生日这天重返演艺圈。

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广末凉子两度离婚  被传婚内出轨

广末凉子的感情史与私生活向来充满戏剧性，过去两段婚姻皆以离婚收场。2003年她与模特儿冈泽高宏奉子成婚，五年后告吹；2010年闪嫁蜡烛艺术家CANDLE JUNE，婚后却屡传出轨，包括2014年传出夜宿男星家中、与佐藤健及韩籍演员成河爆发绯闻。直到2023年被《周刊文春》踢爆背夫偷食鸟羽周作，最终于同年7月签字离婚，结束第二段婚姻。

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