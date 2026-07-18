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陈柏宇相隔五年再开红馆骚 太太细女齐撑场 惊喜突袭提早现身握手

影视圈
更新时间：21:59 2026-07-18 HKT
发布时间：21:59 2026-07-18 HKT

陈柏宇一连三场的红馆骚《Jason Chan Live in Frames 20周年演唱会》今晚（18日）举行头场，炎明熹、丁子高、苏永康、张敬轩、古巨基及梁咏琪等送上花篮祝贺，小肥更送了一个放满零食的花篮，非常特别，陈柏宇太太符晓薇就带同细女陈星晴亦有到场，至于Jason圈中好友小肥、江若琳与老公萧唯展、邓颖芝及张纹嘉与男友林子杰亦有前来捧场。

师妹苏咏淳做暖场嘉宾

相隔五年再于红馆开骚，身穿白衫白裤的Jason于开骚前突然现身台上，他笑说：「会唔会太激动？我见到你哋真系好激动！」之后他更特意走到台的两侧与粉丝握手。陈柏宇返回后台准备后，师妹Vincy 苏咏淳就已暖场嘉宾身份现身，唱出日文歌《Only Human》及《踏空气的人》。

Jason黑色立体大褛空降舞台

之后Jason在布幕后再度现身，唱出《快照》和《旁若无人》为演唱会揭开序幕，随后台上播出一条由凌文龙、林熙彤及林千渟等演出的微电影《人生四格》，尾声他们因在车厢中闹交而撞车，而红馆即变成车祸现场，换上黑色立体大褛的Jason站在「失事」的车上唱出《命尽头》，场面设计特别。

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