袁文杰出书获张景淳方力申力撑 自荐讲波无意全职转行 《爱·回家》最不舍滕丽名刘一飞

袁文杰今日（18日）到湾仔会展出席书展活动，他在讲座中为自己推出的新书「杰出阿仙奴」宣传。站在到场支持他的张景淳身旁，他笑言：「在《爱·回家之开心速递》剧集中最靓仔的一、两个已经在场。哈哈！张景淳即时要求索取签名。而方力申经过也特意拿新书给袁文𠎀索取签名，并透露，多年前早于拍摄电影《爱情奴隶兽》时认识至今。之后袁文杰在座谈会上与一班球迷分享互动令现场气氛升温。

袁文杰讲波曾遭老婆投诉

袁文杰在世界杯期间，几乎每场都在其个人频道节目做直播评述，精准的分析受网民追捧，大赞他是「林尚义2.0」，对于外界的赞美，袁文杰觉得，这都是自己多年来累积回来的，也感觉到这些年来自己有一点进步，加上球迷互动的感情，才会有这些美言。问到经常凌晨广播，太太张洁莲可有投诉？袁文杰透露，在最初期直播讲波时，太太也不习惯，也投诉过他只顾球迷。但他解释，自己只想讲好每场波，而且太太现在已经习以为常。问到日后若TVB买外国球赛播映，会否申请转往担任足球评术员？袁文杰表示，完全转职是不会的，因为自己钟意演戏，他记得2017年英格兰足总杯赛事落在TVB手上时，当时刚好遇上他有份演出的《不懂撒娇的女人》剧集，自己的角色「游生」大受欢迎，所以便自荐，最终成功担任评述员。

袁文杰想揾「曹总」出来

此外，TVB处境剧《爱·回家之开心速递》即将大结局，问他最不舍那位拍档？袁文杰表示，其实大家都舍不得，但说到尾当然是剧中的拍档滕丽名，在此剧中合作多年，由最初几场交代感情戏拍得像正剧一样，令他十分难忘。另一位就是「曹总」刘一飞，这位对他来说是得意的前辈，大家在拍剧时，曹总经常分享自己的经历，几年前对方离开剧组，他久不久也会找曹总：「但他又不太想出来，我会尝试再找找他。」