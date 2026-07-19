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陈庭欣分手后弃揸富贵前度旧宝马 换新车举V字手势有玄机？ 获金牌媒人林盛斌介绍笋盘

影视圈
更新时间：11:00 2026-07-19 HKT
发布时间：11:00 2026-07-19 HKT

38岁的2010年港姐冠军陈庭欣（Toby），自去年底证实与拍拖8年的彩丰行老板杨振源（Benny）分手后，正式展开自力更生的新一页，昔日经常被称为「10亿女友」，陈庭欣早已澄清「边有10亿咁多？」，反而陈庭欣有名「job后」，吸金力强。虽然她现已搬离昔日位于沙田九肚山的3,000呎豪宅爱巢，退居黄大仙自置的500呎物业，但身为「东张女神」的她，工作不断。近日陈庭欣在社交平台高调晒出「喜提新车」的短片，分享回复单身后，首份送给自己的礼物。片段中，她亲自前往九龙湾的陈列室收车，新车车头绑上了非常抢眼的巨型橙色丝带蝴蝶结，陈庭欣坐上司机位，并对镜头展露灿烂笑容兼开心举起「V」字手势，意味著可以自食其力。过往曾拥有前度所赠金色及红色宝马的她，如今转投内地电动车品牌怀抱，证明其财力雄厚。

陈庭欣不时现身球场打匹克球

回顾这段长达8年的感情，陈庭欣与前度男友Benny曾屡传婚讯，可惜最终未能修成正果，豪门梦碎。不过回复单身后的陈庭欣，并没有让自己继续陷落于失恋的阴霾中，极速收拾心情，近月积极将精力投入到运动中，不时以一身健康性感的打扮现身球场，大玩时下新兴运动匹克球，大骚逼爆身材，她以行动证明，单身生活不但不枯燥，反而可以将重心放回自己身上，重新出发。

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陈庭欣获「金牌媒人」林盛斌帮忙

陈庭欣重投单身市场，圈中出名是「金牌媒人」的林盛斌（Bob），亦火速伸出援手，扬言会为陈庭欣全力物色及介绍优质新对象。对于阿Bob牵线做媒人，陈庭欣亦大方接受，并透露目前已经见过其中一位男士。当被问到会否想「渔翁撒网」多见几位新对象慢慢挑选时，陈庭欣笑言现时不心急寻找另一半，一切顺其自然，但认为多认识朋友亦无妨，以轻松心情迎接下一段更美好的良缘。

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