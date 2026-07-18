钟培生承认庄雅婷已诞女 澄清批评网民恶毒唔关生女事 重申「一女五子」生育蓝图

百亿富三代钟培生与「最年轻区议员」庄雅婷结婚后，近日被传低调荣升父母。钟培生早前在网上节目《巴打围炉》要求老婆「生五子一女」，更扬言若连生女儿会继续「追仔」，变相老婆可能要生七个，言论引来网民炮轰「大男人主义」、「不尊重女性」。今日（18日），钟培生终在IG上载影片回应，澄清女儿并非传闻中的7月13日出世，言谈间承认已为人父。他强调家事本不需向外交代，但因传闻已「见光」，决定清清楚楚交代这宗喜事。

钟培生重申想生一女五子

对于网上流传他女儿的出生日期，钟培生在影片中直斥：「都传错！我个女都唔系13号出世嘅！」由于他事后低调不回应女儿是否已出生，被质疑是否介意第一胎不是儿子，他否认觉得「生女好失礼」。他重申：「我不嬲都系行得正、企得正，做咩嘢都系光明正大。」而为了保护小朋友，他决定表明立场，再次强调自己想生六个小孩的计划，直言希望有一个女儿、五个儿子，并表示若子女将来想出名或经营社交媒体，他与太太Angel会「100% fully support」，他说：「但喺子女有选择权之前，我哋用尽我哋每一分嘅努力，去保护佢哋嘅私隐。」

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钟培生澄清并非不满生女而骂网民「恶毒」

影片中，钟培生亦为自己在网上节目《巴打围炉》中的出位言论解画。当时被问到若老婆只想生一个怎么办，他承认当时的确表明「生一个娶你返嚟做乜X嘢」的立场，他直言：「我当时系咁样讲，我到而家亦都真系咁样去谂。」他认为每个人的婚姻与家庭都有不同的蓝图，不需要个个一样。他又澄清，早前在Threads上反击网民「祝你生六个女」的言论「恶毒」，并非不满「生女」，而是因为该网民留言提及「堕胎」，他认为这才是恶毒的言论，并再次质问：「究竟人生有几唔如意，先可以对住一个素未谋面嘅人，讲啲咁恶毒嘅说话？」

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钟培生向妻女作出承诺：会保护你

最后，钟培生感谢外界关心，并表示全家都感到很幸福，小朋友亦好健康。他再次向家人温情告白，承诺会尽最大努力，给予太太和孩子最好的生活，更向女儿和太太示爱：「阿女、老婆……爸爸系会保护你、照顾你、锡晒你、畀晒所有嘢你，I love you。」流露出初为人父的喜悦。

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