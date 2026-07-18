洪金宝罕三代同堂出镜 晒刀功技惊四座 孙仔TJ制「最佳导演奖」祝早日圆梦丨家传之「保」2

影坛大哥大洪金宝的长子洪天明与前港姐周家蔚婚后育大仔洪大仁（TJ）和细仔洪竟稀（JT），三爷孙的感情极佳，洪天明不时在社交平台分享他们的温馨可爱的互动。踏入青春期的洪大仁，帅气外表吸引网民注意，大赞其颜值超越父亲，更带有「韩系Oppa」气质。

洪金宝对宝贝孙仔洪大仁疼爱有加

近日洪金宝与洪天明、新抱周家蔚与及洪大仁山出动，为TVB真人骚《家传之「保」2》做嘉宾。虽然身为洪家班创办人兼演艺成就超凡，但洪金宝对着宝贝孙仔洪大仁疼爱有加，两爷孙互动相当温馨，全程有讲有笑，洪大仁对爷爷的爱更是无时无刻都「藏不住」，会帮爷爷按摩之余，又会主动挨落爷爷膊头撒娇，搞到洪天明忍不住呷醋：「老窦同孙做咩都开心。」

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洪金宝坦言与洪大仁一起感到温馨

在节目上，洪金宝坦言只要与洪大仁一起便感到温馨，洪大仁还搞笑地在节目中大爆爷爷「偷食炸鸡趣事」，令洪金宝冇晒符：「呢个𡃁仔笃我背脊！」除了两爷孙极有爱，洪天明与洪大仁两父子同样有爱，二人在节目中经常旁若无人地「糖黐豆」，更会情不自禁与儿子嘴对嘴献上「父爱之吻」，感情之深不言而喻。洪天明还在镜头前问洪大仁为何咁黐自己，洪大仁闻言怕怕丑丑回应：「因为你成日唔喺度，我想黐你多啲。」席间天明又考验儿子的演技，结果他不但疯狂忘词，还经常焗蟹至未能完成任务，令洪天明哭笑不得！洪天明事后指很感恩洪大仁，很多方面都与自己相似，包括「容易喊」、「好识照顾人」、「好锡身边嘅人」，洪天明坦言这些优点都是从洪金宝身上学回来：「都系喺爷爷度学识点样对人好，都系比较大仁大义！」

洪大仁为爷爷制作「最佳导演」奖座

难得洪家三爷孙「三代同堂」，自然要即场见证三人如何传承！首先，洪金宝与洪天明夹手夹脚教洪大仁「耍棍」，然后「隐世厨艺高手」洪金宝则教孙仔煮家乡菜「黄金蛋饺」，三人更在节目中亲口证实，这是三人首度一起下厨！身手敏捷的洪金宝，下厨期间大耍「金宝刀法」、技惊四座！虽然有爷爷及爸爸洪天明「Nicam 式助攻」，但由于包蛋饺需要高度技巧，洪大仁烹煮时恍如身处「大型竞技现场」般紧张不已，更一度煮至「头都侧埋」，搞到爸爸和爷爷笑破肚皮。洪金宝分享了当年自己是如何学厨：「就系喺大排档系咁望住啲师傅。」而在耍棍环节，洪金宝为了让TJ 更易明白，还亲身落场示范兼著洪大仁跟住练，看著两爷孙「隔空」比并洪家棍法。为了回馈爷爷，洪大仁不但为爷爷下厨，还亲手制作了一座「最佳导演」奖座送给爷爷，一圆爷爷纵横影坛多年唯独未得过「最佳导演」的遗憾，并祝福爷爷将来能真的勇夺相关殊荣，洪天明与洪大仁更一左一右献上「爱的锡锡」。洪天明揸车带洪金宝兜风兼倾心事，期间大爆两个仔都很爱爷爷，洪金宝，洪金宝则坦言很享受与天明及所有儿子的相处。

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洪天明韩籍生母罕现身：