38岁前港姐周美欣诞第二胎 入院不足一小时「一Push」极速顺产 星途平平嫁人做少奶奶

38岁的2007年香港小姐季军周美欣（Lorretta）今日（18日）在社交平台报喜，宣布已于7月4日顺利诞下重7磅14安士的第二名女儿，三年抱两凑成幸福一家四口。周美欣当年曾签约TVB参演《读心神探》等剧集，离巢后曾转型歌手及参加《亚洲超级名模生死斗》，其后回流加拿大温哥华展开新生活，并于2023年与富贵男友Carson结婚。如今再度荣升靓妈，不少网民及圈中好友都纷纷留言送上祝福。

周美欣极速顺产超爆笑

这名星级靓妈在帖文中分享了今次惊险又搞笑的「极速顺产」经历。她透露当晚9时半抵达医院时已开6度，原本还希望BB能在午夜后才出世，结果阵痛迅速加剧。搞笑的是，当她进入产房不足10分钟、护士刚准备去拿无痛分娩药物时，她的羊水突然穿破，更意外喷到老公Carson一身！随后护士叫她打开双腿，BB的头已经冒出，她只需「一Push」便顺利诞下女婴，整个过程神速到连主诊医生都赶不及亲自接生，她更笑指自己连医院病袍都来不及换。

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周美欣细女赶及为母庆生日

这名刚出世的小女儿非常乖巧，这次「极速」报到刚好赶及为妈妈庆祝38岁生日。早前周美欣其实已经在社交平台分享过最新的庆生影片，可见初生细女已经陪伴在侧，一家四口温馨满泻。

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