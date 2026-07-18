夫妻的博弈｜何广沛预告12月举行婚礼 陈晓华孔德贤做兄弟 邓智坚被网民笑TVB演员中糖份最高

何广沛、陈晓华及邓智坚到深圳出席剧集《夫妻的博弈》见面会，戏中饰演西厨的何广沛，表示中学时被高海宁暗恋为他写情信，不过有人扭曲事件而产生误会，但之后会冰释前嫌，更大赞张颕康在剧中演渣男好极致，若然将来有机会演渣男也要参考对方演法。

何广沛去英国拍摄婚纱相

提到去年跟圈外女友Sarah求婚成功的何广沛，问到婚礼筹备情况？何广沛透露在英国已完成拍摄婚纱相，定于12月于香港举行婚礼，男女兄弟团则由六男十女组成，其中有陈晓华、孔德贤、陈浚霆担任兄弟团成员，其他人是圈外朋友。他说：「我喺上半年处理好晒，依家可以专心拍剧，除咗Big Day当日未度流程，其他已经ok。」

邓智坚曾教导郭柏妍演戏

同场出席的陈晓华，透露剧中演女强人，但为了得到父亲信任，跟马国明有段政治婚姻，又笑言马国明曾于《新闻女王》对白中，叫她嫁出去，有网民加埋《夫妻的博弈》片段剪成短片加多句：「今次嫁畀佢。」。而邓智坚则笑言剧中跟张颕康同样老奸巨猾，但今次角色不及《新闻女王》的角色「飞爷」醒目，但跟张颕康的演出相当有喜感，可谓喜感担当。谈到郭柏妍在剧中演小三，邓智坚表示曾教导郭柏妍演戏，大赞对方进步好多，在演戏方面有天份，又自爆在《新闻女王》中经常饮珍珠奶茶，今次在《夫妻的博弈》则获「绿茶婊」的郭柏妍经常请他饮绿茶，更被网民笑他是TVB演员中糖份最高，自己也担心有糖尿病。