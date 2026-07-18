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世界杯｜英格兰输波 「港版比宁咸」彭敬慈自抽：假的希望 与「港版美斯」张家辉改图爆红

影视圈
更新时间：20:00 2026-07-18 HKT
发布时间：20:00 2026-07-18 HKT

世界杯季军赛即将于明天（19日）凌晨5时上演，由英格兰对阵法国。早前被视为夺冠热门的英格兰，意外地在四强赛中不敌由美斯领军的阿根廷，令不少球迷大跌眼镜，主教练杜曹（Thomas Tuchel）过早转攻为守被球迷闹爆。这场赛事的热议不仅限于球场，更延伸至娱乐圈，其中被指与英格兰中场祖迪·比宁咸（Jude Bellingham）「撞样」的彭敬慈也紧贴赛况，以幽默方式回应，引发网民讨论。

彭敬慈转发与张家辉改图引爆笑

赛后，彭敬慈在IG转发了一张爆笑改图，该图源于他与「港版美斯」张家辉合作的经典港产片《走投有路》的剧照。网民极具创意地为两人P成穿上球衣的样子，彭敬慈穿上英格兰队服，而张家辉则身穿阿根廷球衣，并配上「曾一起拍港产片，将在世界杯相遇」的字句，画面竟毫无违和感。彭敬慈更为图片配上张家辉的歌曲〈假的希望〉，似乎也对英格兰的出局感到一丝失望，其幽默的自嘲方式被网民赞跟得上时下热话。

这次「撞样」风波与世界杯热话的结合，成功制造了网络话题。从彭敬慈的IG互动可见，他非常留意并跟得上网络热话，巧妙地将旧作品与时事连结，不但勾起影迷对《走投有路》的回忆，更让他在世界杯期间获得不少关注。

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