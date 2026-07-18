Lucy李元元考第一获奖励漂染头发变抢眼粉紫色 网民忧伤头皮 李璨琛老婆再被轰不负责任

李璨琛与老婆梁志莹育有两名女儿李元元（Lucy）及李斐斐，而梁志莹的凑女手法一直惹来争议，近日她在社交平台上大晒女儿李元元的全新大胆造型，挑战漂染头发。从她分享的相片可见，一向以招牌冬菇头示人的李元元，乖巧地坐在发型屋的椅子上，任由发型师为她的头发大改造，整个变发过程纪录得非常详细，由洗头、发型师细心地为她逐层挑染、包上锡纸准备漂染，再到最后上色，李元元都显得充满期待，更乖乖坐足4小时，不时对镜头展露兴奋又得意的笑容，十分享受变美的过程。最终发型师为她打造了一头非常抢眼的淡紫渐变发色，李元元更不断对着镜头摆出各种充满自信的甫士。

梁志莹奖励女儿考第一达成染发心愿

李元元这次染发，原来是妈妈梁志莹特意为女儿安排的惊喜奖励，皆因李元元近来不仅学业成绩突飞猛进，成功考获全班第一，早前上台表演钢琴亦淡定出色，毫不怯场，因此妈妈决定兑现承诺，实现女儿一直想染发的愿望，小小年纪的李元元已经十分爱美，网民纷纷表示以后妈妈梁志莹要分享女儿的「丑照」，相信不是易事。

相关阅读：Lucy李元元为「丑照」爆喊 李老母千字文反击带头网络欺凌女儿：我不会讨好世界

网民担心李元元过早接触化学物

李元元对自己的新造型感到非常满意，妈妈梁志莹亦觉得这是对女儿努力付出的一种肯定，但这份惊喜奖励曝光后，网民的反应却是一面倒地反对，引发热烈争议。有网民指李元元年纪尚幼，染发的化学物质随时会损害儿童娇嫩的头皮，甚至影响长远健康。与此同时，不少人亦质疑香港的学校一般都有严格的仪容要求，开学前李元元又要将头发回复原状，过程可能令发质受损，得不偿失。

李元元妈妈常分享女儿丑态

事实上，这已非梁志莹首次惹来非议，自封「李老母」的她，其育儿手法和在社交平台上的过火行为过往曾引发了多次公关灾难。她不时在网上公开女儿李元元的「丑照」，包括女儿露出大肚腩、浴照，甚至是情绪失控的痛哭照等。早前她更以「流莺」形容女儿，惹来外界猛烈抨击。不少人狂轰她带头网络欺凌亲生女儿，指她为了制造话题、追求流量和「呃like」，许多网民都对李元元的成长极为担忧，这些童年被公开的尴尬照片，会令将来长大后的她感到难堪。

相阅阅读：Lucy跟妈妈游韩国再被出卖浸浴照 网民话核突嘲讽利用个女吸金