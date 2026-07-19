90年代「台湾第一美男」赵文瑄近况曝光 惊变粗犷光头大叔 隐居生活至今未婚

90年代曾有「台湾第一美男」之称的赵文瑄，因电影《囍宴》而走红。该片拍档包括郎雄、归亚蕾及金素梅更于第30届金马奖横扫最佳剧情片、最佳导演、最佳男配角、最佳女配角及最佳原著剧本等奖项，风头可谓一时无两。赵文瑄其后连拍了《饮食男女》、《红玫瑰白玫瑰》、《宋家皇朝》、《自梳》、《辛亥革命》和《黑金》等，演艺事业发展得不错。

赵文瑄近况模样再度掀起网民讨论

赵文瑄后期亦开始拍电视剧，曾参与《大明宫词》、《芈月传》等收视不错的剧集，此外亦曾与黄晓明合拍电影《大唐玄奘》等。今年67岁的赵文瑄在内地生活，疫情期间他跌断脚而打算退休，不过在2023年改编诺贝尔文学奖得主莫言的话剧《鳄鱼》意外找上门，赵文瑄决定接受挑战，他的近况模样再度掀起网民讨论。

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赵文瑄晚年形象上有颠覆性的改变

步入晚年的赵文瑄在形象上有了非常颠覆性的改变，不单留著花白的腮胡，近年更剃了光头。为了贴合话剧角色，刻意增重了十几斤，令本来已圆润的身形更加宽、粗犷，与昔日「台湾第一美男」的形象判若两人，不过男人味仍然十足。对于外貌的变化，赵文瑄非常坦然，偶尔会在直播间与网民轻松侃大山，毫无偶像包袱，状态看起来精神十足、活力满满，有网民直言：「应该要恭喜他，终于能成为自己喜欢的样子。」还有人说：「其实还是看得出一点样子~哇~ 看起来很舒服耶~ 他那也不是胖，看起来是变很壮 我想他应该过得很开心。」、「他是属于真正五官好看的帅哥，比起时下靠吃青春饭，经不起岁月考验的年轻男星强多了。」、「虽然一去不复返了，但能过上顺心遂意的生活是最好的，恭喜他。」、「完全辨识不出来是同一人。」、「整个人感觉变的舒服而自然了，可喜可贺。」

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赵文瑄不再执著于六块腹肌

赵文瑄透露自出道以来，他从当年的70公斤增至如今的100公斤，坦然已经接受自己当下的模样，不再执著于六块腹肌，并深信：「精神饱满、状态好」才是真正的美。赵文瑄至今未婚、无子，他从未有过强烈的成家意愿。虽然曾经一度接近婚姻的边缘，但最终还是选择了放弃，因为他害怕婚后会失去那份炽热、纯粹的爱意，单身生活反而更自在。赵文瑄亦曾形容与父亲的关系曾是传统且疏离的，因为父亲有两个太太，她们之间闹矛盾、争风吃醋，家里的气氛一直很紧张，赵文瑄的母亲是父亲的小妾，地位自然比不过正室，父亲又偏偏挺喜欢兄长，所以从小对他特别严格，直到父亲确诊癌症后，彼此的关系才开始软化。这次和解的经历，加上与宠物的相处，让他对「爱与家庭」有了更深刻的体会，目前与心爱的猫狗相伴，享受著惬意的隐居生活。

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