夫妻的博弈｜马国明回应《东周刊》揭汤洛雯孕味浓：努力中 高海宁演惨角阿妈提醒要带眼识人 郭柏妍做小三被打到食头痛药

早前《东周刊》直击，马国明与太太汤洛雯、外父汤镇宗与外母，以及汤洛雯靓细妹汤乐瑶齐齐出巡。久未露面的汤洛雯以长袖松身打扮现身，孕味十足，要出动全家人照顾。今日（18日）马国明联同高海宁（高ling）、何广沛、郭柏妍、陈晓华、邓智坚、总监制钟澍佳在深圳出席剧集《夫妻的博弈》见面会，现场吸引大批市民到场支持，迫爆三层商场。虽然郭柏妍戏中演小三，但无碍一班粉丝到场呐喊助威支持。

马国明笑角色只在童话世界出现

马国明对于太太穿著松身裙，孕味十足，问到是否要恭喜他？马国明笑说：「佢不嬲钟意著松身裙，如果有会通知大家，努力中啦！」同场的高海宁表示剧中角色患癌外，老公张颕康与闺蜜郭柏妍被她捉奸在床，两人更合谋杀她贪图保险金，其中更会掴打郭柏妍。在旁的郭柏妍笑言拍完被高海宁掴打戏后，搞到头痛就吃粒药瞓著，但作为观众也认为今次角色好衰，抢走高海宁所有东西。谈到难度之处，郭柏妍笑言要飙高音演出。谈到高海宁曾自爆拍戏被人打歪面，今次戏中被张颕康打面。她笑言今次角色好惨，妈妈睇完该剧都喊出来，还提醒她要带眼识人。她说：「拍摄时系真打，唔可以Take好多次，后期配音睇返都觉得好伤心。」高海宁形容戏中的马国明是一位超级好男生，但该剧情节指每个女生都会遇到「渣男」。不过饰演好男人的马国明，笑言今次角色只会在童话世界出现，因为每样条件都好，更钟情于一位女生。当笑问他自觉那样似戏中角色，马国明笑谓：「你问我老婆（汤洛雯），佢实话我唔够好。」谈到戏中不少喊戏，高海宁笑言几乎场场喊，搞到狂饮水。

高海宁否认抄韩剧是漫画改编

提到有指《夫妻的博弈》的主线剧情和核心设定，被指与韩剧《和我老公结婚吧》相似有抄袭之嫌。高海宁说：「唔系抄！一本漫画系拍成剧有不同版本，人生点都遇到「渣男」。」马国明则谓：「渣男都系𠮶啲，呢部剧系讲预知梦。」

高海宁指张曦雯和吴卓羲有一齐食饭

另外，提到高海宁早前到美国纽约，连日来在社交平台分享当地靓相。高海宁笑言在当地入场睇了两场世界杯赛事，但并非有男士同行入场而是女性好友。谈到在美国可有艳遇，她笑言没有，自己都想有，本身很喜欢大自然，在当地行山又到农场喂羊。至于提到有指张曦雯和吴卓羲合作《璀璨之城》挞著，加上疑「定情猫」泄露恋情。有份演出该剧的高海宁，指两人戏中演夫妻正常拍戏，大家亦有一起吃饭。