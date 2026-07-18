张景淳赞姜涛遭网民狙击 霸气反驳《爱回家》完结「冇工开」质疑：TVB唔存在冇得捞

TVB男星张景淳日前出席活动，开腔回应早前因在网上大赞姜涛而惨遭网民狙击的风波。面对《爱．回家之开心速递》宣布即将迎来大结局，有网民趁机嘲讽他「冇得捞」才去「黐」姜涛的人气，张景淳霸气派定心丸，强调在TVB从不存在「冇得捞」的情况，演员工作向来是一个接一个，目前只是处于开剧之间的过冷河阶段。他直言在公司效力多年，从不需要刻意讨好或「黐」任何人，并坦言现今世代在社交平台表达真心赞许是非常正常的事，只要不伤害别人，任何人都有自由发表个人感受，霸气粉碎无稽的负评。

张景淳赞姜涛歌声被质疑黐人气

其实这次风波，源于张景淳早前在Threads上偶然看到姜涛的演出片段，并留言「几好听」三个字作简单赞赏，怎料竟惹来网民恶意攻击他「冇得做《爱回家》先去黐埋人哋𠮶边」。针对这些评论，张景淳当时已第一时间在网上亲自反击，直斥相关留言「无乜脑」且心眼坏。他解释自己身为TVB艺人，跨台赞赏根本没有实际利益可图，纯粹是因为被演算法推送影片后，惊喜发现姜涛这次的演绎与平时截然不同。他坦言该曲不易唱，但姜涛的表现成功令非粉丝的他也看毕全片，认为绝对值得肯定，无奈却被部分网民以阴谋论曲解。

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姜涛翻唱经典金曲掀讨论

至于令张景淳大为赞赏的演出，正是姜涛早前于澳门举行的《“LAVA”LIVE TOUR 2026》演唱会精华片段。在该场演唱会中，姜涛特别挑选了《Because of you》及经典金曲《李香兰》等歌曲重新演绎，借此向乐坛前辈们致敬。这段突破常规的深情翻唱，当时已令一众入场支持的「姜糖」大赞听出耳油。而片段在网络发酵后，其音乐感染力更成功打破电视台与粉丝群的界限，意外收获如张景淳等圈中人的公开肯定，足见用心的舞台表现自然能获得大众的共鸣与认同。

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