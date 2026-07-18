非份之罪丨罗冠兰吴伟豪关系不寻常？30秒惊恐症式演技封神 网民因一细节断言清姐先系真凶

TVB另类写实剧集《非份之罪》昨晚（17日）播出的第四个单元「危险游戏」改编自2017年北韩最高领袖金正恩同父异母哥哥金正男在吉隆坡机场遇刺案，当时金正男准备登机前往澳门时，突然遭两名女子接近，其中一人用一块沾有联合国禁用「VX神经毒剂」的布，从后方将金正男的脸部蒙住，整个行刺过程仅耗时 3 至 5 秒，最后金正男送院途中不治。

罗冠兰苏韵姿胡敏芝都有杀人嫌疑

昨晚剧情讲述「渣导」Jarvis（吴伟豪饰）离奇暴毙后，送上气樽的「Daisy」苏韵姿、同公司的「Tom」张翼东、「Paul」缪家庆、「狂迷Wendy」胡敏芝、「袁洁清」罗冠兰，以及「渣导」老板「徐总」张本立全部都有杀人嫌疑，探员「文森」郑衍峰查案期间，在神秘组织「Agent J」行动期间拾获一个似曾相识的襟章，令事件更添复杂。

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网民疑罗冠兰就是杀人凶手

有指今次罗冠兰饰演的「袁洁清」表面上是她最手到拿来的慈母，但角色后期会因为复仇而大爆发，展现出令人难以预估的阴暗面，在昨晚播出一集，罗冠兰出场时间依然不多，不过一出场已经成为网民焦点。当她从郑衍峰口中得知「渣导」死亡一事时，她先是露出极度震惊的样子：「Jarvis 死咗？」之后即方寸大乱、眼神乱飘：「点解会死咗㗎？」经郑衍峰出言安抚后，进入「恐慌」状态的罗冠兰一边疯狂摆手及眨眼、一边口窒窒自我介绍，表现极不寻常。边口窒窒、边一轮嘴回答警方问题的罗冠兰，当说到「要等佢（渣导）返嚟时」，突然再度Panic Attack 般说不下去，并激动兼擅抖大叫：「点解会死咗架！」短短30 秒演活了极慌乱及拒绝接受事实的复杂心理状态，果真是老戏骨！罗冠兰这30 秒的超细致演绎，成功为观众带来极大悬念，有网民怀疑她与吴伟豪有不寻常关系，甚至怀疑罗冠兰就是杀人凶手：「佢好日都唔拍tvb剧，一拍唔会净系做个普通清洁姐姐咁简单既。」、「系。所以我估系佢。」、「凶手应该系罗冠兰。」

罗冠兰监制王心慰才出山

其实罗冠兰前一晚（16日）已经登场，当罗冠兰看见盲目崇拜吴伟豪的胡敏芝被逼穿上极度暴露的三点式比坚尼时，罗冠兰心痛不已：「女仔人家着成咁，仲会有部机对住你㗎，你唔怕咩？」更语重心长地提醒她，「你记住要喺适当嘅时候要好保护自己。」罗冠兰向来有「TVB 黄金绿叶」之称，过去在TVB拍过无数经典角色，包括《烈火雄心》中饰演王喜的母亲、《天子寻龙》中的武则天，以及《笑看风云》、《刑事侦缉档案III》等，今次「出山」，罗冠兰笑言有向青年人取经并谦称：「因为我太耐冇拍剧，都好想接触吓而家啲年轻演员，唔想个Gap 太大。」罗冠兰又笑言要澄清，没拍剧是因为没人找，可能现在监制太后生，不知道有她这位演员，今次演出也有很多事未试过，例如穿囚犯服等。监制王心慰坦言因为对罗冠兰在《烈火》的演出念念不忘，加上角色适合对方，故才邀请对方出山：「一直都好希望佢能够再出嚟见观众，呢个角色够份量，又啱佢做，所以再一次请佢出山，咁佢好好，应承咗。」

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