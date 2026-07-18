连诗雅爆女儿极具演艺天份 陈家乐弃生「一打」：照顾小朋友唔易 为星星返上下班起分歧

陈家乐、连诗雅（Shiga）夫妇今日（18日）一同以电影节大使身份为「第10届香港儿童国际电影节」揭开序幕，影展首日播放《彩虹少年》及《想飞的木瓜种子》两部动画，并举行小带位员工作坊让儿童亲身体验。陈家乐与连诗雅活动后受访时，适逢女儿「星星」今日2岁生日正日，透露工作后约定一个地方拍照留念及切蛋糕，与小量亲友简单度过，Shiga表示今日清晨才乘搭高铁返港，刚于广东云浮市举行县市音乐会，所以或稍后才为女儿举行大型生日会补祝。

陈家乐想俾女儿睇《当C遇上G7》

陈家乐夫妇同为演员，然而从未让女儿正式观看自己的演出，近日却发现有一部早期作品竟可准备让女儿观赏：「简君晋导演第一部戏系我拍，我发现原来系一级，可以畀小朋友睇，叫《当C遇上G7》个名好年轻！」该作品于2013年上映，由陈家乐、陈嘉宝等主演。连诗雅则会播放自己歌曲作品让女儿聆听，亦挑选陈家乐电影演出片段，让女儿辨认在戏中化身成不同造型的家乐：「会问佢认唔认得系边个？佢会话爸爸！」

Shiga约定家乐亲自接送

星星即将在九月入读幼儿班，家乐与诗雅均略感紧张与不舍，顿觉时光飞逝转眼女儿便要入学，家乐坦言：「但都有啲感动，我好难想像第一日送佢返学嘅画面！」Shiga续指夫妇俩已约定一定要亲自送女儿上学，目前女儿只会上昼班，听闻有家长让子女入读上下昼班，亦在研究当中，家乐随即表示：「唔好！算啦唔讲住，我哋两个又有分歧喇！」觉得下午时间可以培养星星接触不同兴趣活动，诗雅则提议让女儿学竖琴，弥补二人缺乏一心多用的能力，家乐同意之余认为女儿可以不断尝试、发掘天份。至于继承父母衣钵方面，连诗雅直言女儿有天份：「演戏同音乐都有，佢好多表情！」家乐亦指女儿拥有音乐感，不时随音乐节奏跳舞，但对于未来入行机会，他则认真表示：「再讲啦佢仲咁细。我唔去谂，只系想佢开心。如果佢钟意唱歌咪去唱，钟意拍戏就去拍。我唔想逼佢做某啲事，令佢成长过程都系被逼，宁愿佢自己揾一个兴趣，我哋去辅助，尽能力帮佢行到最远。」

连诗雅期待带星星入戏院

陈家乐今日未有带同女儿到场睇戏，但连诗雅忆述童年与家人到戏院睇戏，是自己珍贵与美好的童年回忆，期待自己第一次带小朋友入戏院的时刻，至于造人计划方面，她笑言暂时一个已足够：「希望可以丰富啲，再努力下先！」家乐随即笑言：「以前有幻想过一打！但谂太多喇，一个先啦，原来照顾小朋友唔系咁易！」