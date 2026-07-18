崔碧珈淡黄吊带裙晒超立体上围 游意大利古堡展示葫芦身形 事先张扬将有更火辣战衣登场

38岁的崔碧珈自出道以来便凭借其丰满的魔鬼身材和性感形象，俘虏不少粉丝，一举一动备受关注。近日她远赴意大利，并在社交平台上分享了一系列在古堡拍摄的旅行靓相，再度以其火辣造型引发网民热议。照片中，崔碧珈身穿一件淡黄色的吊带贴身针织长裙，简约设计完美勾勒出她凹凸有致的S形曲线。裙子的低胸剪裁，更是大方地展现了她傲人的上围和深长的乳沟，视觉效果极为震撼，散发著一份健康性感魅力。无论是在古堡的庭院阶梯上，还是典雅的室内，崔碧珈都显得风情万种，举手投足间充满自信，诱惑力十足，可见她已将早前与大只Rocky郑健乐的绯闻风波抛诸脑后，全情投入享受意大利之旅。

崔碧珈挑选性感晚装出席汽车节

从崔碧珈的帖文中可见，她此行是为当地即将于9月举行的汽车节活动作准备，她以英文感谢主办团队为她特别安排参观场地，并透露自己已为盛会挑选晚宴服饰，将会更加性感火辣，显得对这次活动充满期待。崔碧珈近年已将事业重心从香港转移至海外，不仅担任演员和歌手，更升级为电影监制，积极拓展国际市场，这次现身意大利，除了参与大型活动外，也是为其海外事业铺路，进一步提升国际知名度。

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崔碧珈传与郑健乐父女恋闹罗生门

回顾崔碧珈的演艺生涯，出身于富裕家庭的她，24岁时获金牌经理人黄柏高及导演钱国伟赏识入行，凭主演电影《辣警霸王花》一脱成名，奠定性感打女形象。感情方面，自从与歌手吴浩康分手后，崔碧珈的感情生活一直保持低调。然而去年12月，58岁的前港男冠军「大只佬」郑健乐（Rocky），突然在社交平台单方面公开二人合照，并宣布恋爱状态，引爆相差20年的「父女恋」疑云。事件曝光后，崔碧珈火速否认恋情，更毫不留情地发文炮轰对方博宣传，怒斥其「揾过其他目标继续装单纯啦」，并引用法律条文警告，令这段所谓的恋情极速告终，成为城中热话。

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