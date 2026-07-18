霍汶希生日惊喜派对变「派钱大会」 杨博士路过爆笑被「回礼」

昨日是英皇娱乐集团行政总裁霍汶希（Mani）正日生日，一向爱锡旗下艺人的她，今次反被公司上下联手制造惊喜！曾比特（Mike）、汤怡（Kathy）、杨天宇（Angus）、李靖筠（Gladys）、曾傲棐（Arvin）、海儿（Hedy）、黄明德（Dark）、刘若宝（Polly）及一班同事秘密筹备party，等Mani开完会返公司即场送上惊喜。

Mike孖Dark自弹自唱生日歌

Mani一踏入公司门口，Mike便即刻拿着结他、与Dark合体自弹自唱生日歌，最后带领全公司大合唱，连英文、广东话及国语三个版本都唱匀，办公室顿时变成小型演唱会般热闹。讲到送礼物，Angus向Mani笑着自爆，「我买咗生日礼物俾你，但系唔记得带，摆咗喺屋企。」Mani一听即刻追住Angus大叫：「拎个银包出嚟，唔该！」场面搞笑；至于开饼店的Kathy就亲手制作蛋糕送给Mani，Mani一见即大赞：「呢个系全香港最好味嘅蛋糕，我话俾你哋知，仲要系靓女嘅出品。」认真俾面。许愿时，Mani就将愿望送给大家，「祝各位所有艺人都大红大紫、工作顺利。」

Mani豪派Lucky Money

影完大合照后，向来跟艺人同事打成一片的Mani即时自动波话：「拎个电话出嚟抢利是。」全场即刻疯狂欢呼。不过因为并非所有同事都在同一个群组，最后决定改为派实体利是，同事们都乖乖排队等拎利是，气氛炽热，期间Mani忍不住笑着说：「点解无端端变咗新年嘅？点解生日会系我派钱嘅？CFO快啲攞啲钱出嚟啊，有冇钱呀请问。」由于事前完全未有准备，手上的利是派完后，Mani霸气话：「派现金！」点知连现金都不够，她边摷袋边抱头问：「有冇人有现金呀？」引全场爆笑，不过她即刻补充话：「大家记住，唔系讲钱嘅问题，系Lucky Money！攞到Lucky Money就大红大紫身体健康事事如意要乜有乜。」认真识做。

Mani问杨博士攞利是

正当大家玩得开心之际，英皇集团主席杨受成博士刚好「路过」，杨博士即装凶问Mani：「你好大胆㖞！生日都唔请我！」Mani无奈回应：「唔系呀，我唔知道佢哋surprise我呀，我招架唔住啦，攞晒啲钱出嚟派啦。」杨博士见状即刻问：「使唔使要钱呀？」更即时摷袋准备出手，非常豪气。之后二人先合照，Mani边拿着利是边跟杨博士说：「老板，今日嚟讲，我33年一直都抢你啲钱啦，我今日个个都派咗一封大家都大吉大利嘅生日利是，祝你身体健康、事事如意、生意兴隆！」然后便亲手递上利是给杨博士。杨博士接过利是就搞笑话：「可唔可以补偿返我30几年嚟你呃我啲钱呢？多谢，影相先。生日快乐！」随后，老板跟人倾偈期间，Mani突然问杨博士，「咦，你谂住俾利是我吗？」全场即刻大笑兼拍手，向来有求必应嘅杨博士二话不说即时从裤袋拿出利是，场面温馨又搞笑。